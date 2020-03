Maak een werkplaats van je garage

Een garage is niet alleen handig om je auto te parkeren. Het is een ideale plek om je hobby- en klusruimte van te maken. Met een paar stellingen en een werkbank erbij kom je al een heel eind. Aan een andere inrichting hangt natuurlijk altijd een kostenplaatje. Maar je je kan de kosten wel wat inperken als je je garage gaat inrichten. Voor alles is wel een tweedehands markt. Ook voor opbergruimte kun je dus kijken voor gebruikte legbordstellingen. Maar eerst: hoe ga de basis aanpakken?

Ruim op

Allereerst is het belangrijk om op te ruimen. Doe dingen weg die je nooit gebruikt, en ruim de dingen bij elkaar op die je maar een enkele keer per jaar uit de garage haalt. Die kerstspullen mogen dus echt wel iets verder achteraan staan. Je zult zien dat als je hebt opgeruimd, je veel meer ruimte blijkt te hebben dan je dacht. Verdeel daarna de overige spullen in een groep ‘elke week nodig’ en ‘een paar keer per jaar nodig’. Dit gaat erg handig zijn als je de boel gaat indelen.

Maak een plattegrond

Voordat je opbergruimte en een werkbank gaat kopen: maak een plattegrond. Zo voorkom je dat je een te grote werkbank koopt, of later juist denkt ‘ik had best een grotere werkbank kunnen halen’. Deel op de plattegrond niet alleen de meubels in, maar ook waar je welke spullen gaat opbergen. Misschien kun je wel wat spullen tegen het plafond kwijt. Of heb je juist meer stellingen nodig om ook de voedselvoorraad van je gezin op te bergen. Een plattegrond helpt je met het inzicht hierin.

Zorg voor goed licht

Een makkelijk te vergeten, maar zeer belangrijk onderdeel van je werkplaats. Waarschijnlijk hangt er al een peertje in je garage, maar is dit nu écht optimaal? In de gemiddelde garage is maar één of geen raam te vinden. Werk je graag in de garage dan doe je er goed aan om wat goed extra licht te installeren rondom je werkbank. Dit kun je doen door een of twee lampen op te hangen. Omdat lampen in de weg kunnen hangen, hebben we nog een idee voor je: ledstrips. Deze kun je ook onder een plank hangen, voor écht overal licht. Hou onze nieuwe blogs in de gaten voor nog meer handige tips voor je huis!