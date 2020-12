Door de live chat service van Chatkracht toe te voegen aan uw website kunnen klanten 72uur per week contact opnemen. De live chat service van Chatkracht is bereikbaar van 09:00 tot 21:00 uur op werkdagen, op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur en op zondag van 12:00 tot 17:00 uur. Er kan ook worden gekozen om bijvoorbeeld de live chat service van Chatkracht op zondag offline te zetten. Hierdoor kunt u zelf bepalen of uw bedrijf bereikbaar is op bepaalde dagen.

Als een klant een chat opent wordt deze binnen 30 seconden opgepakt door een chatspecialist. Hierdoor worden klanten snel te woord gestaan en krijgen ze snel antwoord op de gesteld vraag. Zonder dat de klant hiervoor veel inspanningen voor hoeft te doen. Daarnaast is misschien wel het grootste voordeel van de live chat service dat het erg laagdrempelig is. Hierdoor nemen klanten eerder contact op door middel van de live chat. De live chat service van Chatkracht is namelijk anoniem en volledig vrijblijvend.

Chatkracht vraagt bij een beginnende samenwerking altijd om een kenniscentrum. In dit kenniscentrum wordt gevraagd naar informatie bijvoorbeeld over het bedrijf zelf, de diensten/producten, hoe met klachten om te gaan etc. Doordat Chatkracht deze informatie inzichtelijk heeft doormiddel van het kenniscentrum, kunnen vrijwel alle informatieve vragen worden beantwoord. De chatspecialist probeert de vraag van de klant zo goed mogelijk te beantwoorden. Kom de chatspecialist er niet uit, dan worden er aan de klant contactgegevens gevraagd en wordt de vraag doorgestuurd naar de desbetreffende organisatie. De organisatie kan dan de gewenste informatie doorsturen naar de klant.

Door het uitbesteden van de live chat service aan Chatkracht creëert u tijdwinst voor u en het bedrijf. Zonder dat u zelf, tijd hoeft te investeren kunt u als organisatie een extra vorm van klantenservice aanbieden. Daarnaast worden de openingstijden van de klantenservice vaak uitgebreid. Hierdoor kunnen uw klanten ook in de avond en in het weekend antwoord krijgen op vragen.