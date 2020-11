Kruiden kopen: Deze kruiden moet je zeker in huis hebben

Hou je van kruiden, zowel in je keuken als in je apothekerskastje? Kruiden kopen doe je bij voorkeur in een kruidenshop. Vraag daarbij is welke kruiden je zeker in huis moet hebben om eerste hulp te bieden waar nodig. Als je van kruiden houdt en hun geneeskrachtige werking waardeert moet je deze verse en gedroogde kruiden zeker in huis hebben. Maar wat is nu het verschil tussen verse en gedroogde kruiden?

Verse kruiden kopen met pittig aroma

Verse of gedroogde kruiden geven niet alleen smaak aan je gerechten. Ze zorgen ook voor vele voordelen op het vlak van je gezondheid. Maar wat is het verschil tussen verse en gedroogde kruiden? Verse kruiden zijn in de eerste plaats duurder in aankoop en koop je als plantje of los. De losse variant blijft minder lang vers. Een plantje kun je wel in je tuin planten. In vergelijking met droge kruiden, hebben verse kruiden een pittiger aroma die onmiddellijk vrijkomt. Zo voeg je ze toe aan je gerechten als ze bijna klaar zijn of als decoratie bij het dresseren van je borden.

Gedroogde kruiden kopen met een meer geconcentreerde smaak

De smaak van gedroogde kruiden is meer geconcentreerd. In vergelijking met verse kruiden gebruik je er kleinere hoeveelheden van. Gedroogde kruiden geven hun smaak veel langzamer vrij. Je kan ze het beste toevoegen in het begin van je bereidingen. Zo hebben alle ingrediënten voldoende de tijd om alle smaken optimaal op te nemen.

Wat kiezen: verse of gedroogde kruiden in de keuken?

De keuze voor verse of gedroogde kruiden in de keuken hangt in grote mate af van het soort gerecht af. Voor pesto’s en salsa’s, tomaat-mozzarella en andere salades maar ook cocktails geef je best de voorkeur aan verse kruiden. Voor al je zelf bereide marinades verdienen gedroogde kruiden de voorkeur.

Zijn verse kruiden gezonder dan gedroogde?

Verse kruiden bevatten de grootste hoeveelheid gezonde voedingsstoffen waaronder vitaminen, mineralen, sterke antioxidanten en voedingsvezels. Deze zorgen voor vele gezondheidsvoordelen. Om optimaal van alle voordelen te genieten eet je kruiden en specerijen zo vers mogelijk. Dat is zo voor alle kruiden en specerijen en zeker voor peterselie, selderie en basilicum.

Gedroogde kruiden kopen als kruidenthee

Gebruik je kruiden niet alleen in de keuken, maar even goed om je gezondheid te verbeteren en in stand te houden? Dan zijn gedroogde kruiden een uitstekende aanvulling op verse. Verse kruiden gebruik je in allerlei zelf gemaakte gerechten, gedroogde kruiden bij voorkeur om er kruidenthee van te trekken. Kruidenthee is vooral doeltreffend om de symptomen te verzachten van verkoudheden, griep (influenza), corona, infecties van je luchtwegen, bronchitis en bij pijnlijke urinewegeninfecties. Gedroogde kruiden kopen doe je online bij Tuana Shop!

De meest gezonde verse kruiden die je zeker in huis moet hebben zijn:

Basilicum

Koriander

Peterselie

Munt

rozemarijn

Oregano

Salie

Dille

Munt

Deze gedroogde kruiden & specerijen mogen in geen enkel apothekerskastje ontbreken:

Oregano

Kaneel

Tijm

Paprikapoeder

Rozemarijn

Zwarte peper

Witte peper

Zout

En ook deze kruiden en specerijen hebben hun plaats in ieder apothekerskastje:

Laurierblaadjes

Kaneelstokjes

Gemberpoeder

Knoflookpoeder

Nootmuskaat

Kardemom

Kurkuma

Komijn

Cayennepeper

Kruidnagels

Venkelzaad

Steranijs

Kervel

Dragon

Kruiden kopen doe je nu eenvoudig online!