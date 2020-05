Deurwaarders. Dit woord heeft een behoorlijke en specifieke lading over zich heen. En die lading is niet per sé fout. Toch weten veel mensen vaak niet wat het betekent wanneer je met een deurwaarder in contact komt, laat staan wat een deurwaarder doet en waar die voor staat! Daarom leggen we in deze blog wat aspecten uit over gerechtsdeurwaarders en wat hun taken zijn. Ben je zelf op zoek naar een deurwaarder in Rotterdam? Neem dan een kijkje bij Korenhof en Partners.

De KBvG

Gerechtsdeurwaarders zijn openbare ambtenaren die vele verschillende taken uitvoeren. Ze zijn benoemd door de Kroon en moeten lid zijn van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, afgekort de KBvG genoemd. De taak van de KBvG is om ervoor te zorgen dat het beroep goed wordt uitgeoefend. Verder kun je door de KBvG vaststellen of iemand die een schuld bij je komt innen ook wel echt een gerechtsdeurwaarder is. Is degene die een schuld komt innen niet lid van de KBvG, dan is diegene ook geen officiële gerechtsdeurwaarder.

Verschil met een incassobureau

Deurwaarders en incassobureaus worden vaak gezien als hetzelfde. Toch zit er zeker wel verschil tussen. Een incassobureau heeft minder rechten dan een deurwaarder bijvoorbeeld. Een deurwaarder mag geen beslag leggen en geen dagvaardingen uitbrengen. Dit mag een deurwaarder wel. Voordat een incassobureau beslag mag leggen is er eerst een tussenkomst van een deurwaarder nodig en mogelijk ook een rechter.

Verschillende deurwaarders

Met wat voor soort deurwaarder heb je te maken? Er zijn namelijk verschillende soorten deurwaarders. Gerechtsdeurwaarders gaan over alle schulden en boetes die niet van overheden zijn. Denk hierbij aan tandartsrekeningen, telefoonrekeningen, of huurachterstanden. Je hebt ook nog belastingdeurwaarders. Daar krijg je mee te maken wanneer je je belastingen niet betaalt. En als laatste, de gemeentedeurwaarder. Deze komt langs wanneer je schulden hebt bij de gemeente.

Een deurwaarder aan je deur kan verschillende dingen betekenen. Het hoeft niet per sé voor beslaglegging op je spullen te zijn. Maar mocht je met een deurwaarder in aanraking komen, wees dan bewust van jouw eigen rechten en wat je kunt doen om alles zo soepel mogelijk te laten lopen.