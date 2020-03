Klimmen met de klimplanten

Het zit natuurlijk al in de naam, klimplanten willen graag omhoog. Het zijn geen klimmers die zelf kunnen hechten, daardoor hebben ze hulp nodig. Je kunt bijvoorbeeld een klimplantenrek aan je muur of aan je schutting bevestigen. Ook kun je een zogenoemde pergola kopen. Als klimplanten niet omhoog kunnen klimmen, groeien ze uit tot een bodembedekker, wat ook een goede keus kan zijn. In het assortiment vind je vele soorten planten terug die geschikt zijn om te klimmen. Deze planten zijn vaak goede bloeiers en hebben dan ook veel bloemen in de zomer. 

Laat je goed adviseren

Per soort zijn er verschillende manieren om ze te snoeien. Daarom moet je voor het juiste snoeiadvies van de klimplant die je wil kijken naar de plant op de website. Een algemene regel is wel dat je niet moet snoeien wanneer het vriest of wanneer de zon fel schijnt op warme dagen. Wil je je schutting helemaal laten dichtgroeien, adviseren we om drie planten per meter te bevestigen. Voor de beste standplaats per soort plant kun je online terecht, ook kun je in gesprek gaan met de medewerkers van de kwekerij. Je bent altijd welkom.