Kinderkamer op zolder inrichten

De zolder is een mooie ruimte om een kinderkamer te realiseren. Bij de inrichting van deze kamer kun je op een paar dingen letten. In deze blog geven wij jou een aantal waardevolle tips. Wie van je kinderen ga jij gelukkig maken met een coole zolderkamer?

Plaatsen van een dakkapel

Het plaatsen van een dakkapel zorgt niet alleen voor meer licht, ook oogt de ruimte een stuk groter. Je kunt kiezen uit verschillende dakkapellen. Zo heb je de traditionele dakkapel, maar je kunt ook kiezen uit een dakkapel Serre. Deze dakkapel zorgt voor enorm veel licht, omdat de ramen doorlopen tot het dak. Dit betekent meer licht en ruimte dan een traditionele dakkapel. Door de Velux ramen kun je de kamer ook helemaal donker maken. Dit is ideaal voor in de zomer, omdat het hierdoor minder warm wordt op zolder. Kijk eens op de website van Dakkapellenmodulair.nl voor meer informatie.

Vloerafwerking

De vloer van deze kinderkamer kun je voorzien van verschillende vloeren: een parketvloer, een laminaatvloer of een leuke tapijtvloer. Voor kinderen maakt het niet uit welke vloer in deze kamer ligt. Het is slim om bij jezelf na te denken wat er met deze kamer gebeurt zodra de kinderen uit huis zijn. Creƫer ruimte door de vloer van de kinderkamer licht en rustig te houden.

Opbergruimte

Een zolder heeft vaak schuine wanden. Deze hoeken zorgen er vaak voor dat je niet de mogelijkheid hebt om een normale kast neer te zetten. Daarom kun je schuine wanden gebruiken om zelf inbouwkasten te maken. Je kunt gesloten kasten maken door schuifwanden te plaatsen.