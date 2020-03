Kinderen bezig houden op de kinderopvang

Juist in de zomer kun je een hoop kinderen verwachten bij de kinderopvang. En na al een heel schooljaar activiteiten bedenken, kan het wel eens moeilijk zijn om iets nieuws te verzinnen. Daarom hebben we hieronder wat leuke idee├źn voor je om te doen met de kinderen. Wil je ook de mogelijkheid hebben om soms even de kinderen hun eigen gang laten gaan? Laat een speeltoestel plaatsen, dan kunnen ze lekker buiten spelen!

Een watertafel

Water is waar het allemaal om draait in de zomer. Het houdt de kinderen koel en er is niet veel voorbereiding vereist. Zwembaden en sproeiers zijn leuk, maar niet altijd de beste optie. Kinderen die elkaar in het water duwen of naar binnen rennen met een sproeier wil je natuurlijk voorkomen. Een spetterend alternatief: de watertafel! Watertafels zijn een geweldige manier voor kinderen om af te koelen en rond te spetteren. Zorg er wel voor dat de ouders van de kinderen weten dat ze een handdoek en droge kleding moeten meegeven op dagen met warm weer.

Begin een tuintje

Zie het mooie weer als een kans om kinderen over de natuur te leren door ze iets te laten planten en het te zien groeien. Er zijn een aantal gemakkelijk te kweken kruiden en planten die zelfs met het werk van de kleinste handjes tot bloei komen. Tuinieren kan een leuk dagelijks project zijn, en je zou zelfs de kinderen om de beurt de verantwoordelijkheid voor het besproeien kunnen geven om ze allemaal te betrekken bij de plantjes.

Houd een binnenpicknick

Het weer werkt niet altijd mee. Voor die regenachtige dagen is het daarom een goed idee om een paar binnenactiviteiten achter de hand te hebben. Een binnenpicknick kan een mooie manier zijn om een beetje buiten naar binnen te halen. Is er een regenachtige dag voorspeld? Zeg tegen de kinderen dat ze hun favoriete knuffel als gast mee mogen brengen voor extra gezelligheid.

Altijd wel iets te doen

Er zijn zoveel dingen die je kan ondernemen met de kinderen, zowel buiten als binnen. Zorg voor een kast met buitenspeelgoed voor lekker weer en een spelletjeskast voor slecht weer. Dan is er altijd wel iets te doen. Maar kinderen betrokken houden is waar het om gaat. Verveling mag geen ding zijn als er plezier te beleven valt.