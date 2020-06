Kies jij voor een diesel, LPG of elektrische heftruck?

Als je zware ladingen moet verplaatsen in een magazijn of op een bouwplaats kun je daar waarschijnlijk het beste een heftruck voor gebruiken. Het is een goede investering die een hoop sjouwwerk verlicht en mogelijkheden vergroot. Maar wat voor elektrische heftruck is de beste keuze voor jouw bedrijf? Naast dat er verschillende soorten heftrucks zijn, zijn er heftrucks op verschillende soorten brandstof. Lees hieronder verder om te weten te komen of jij moet kiezen voor een elektrische heftruck, of een op diesel of LPG.

Elektrische heftrucks

Elektrische heftrucks bestaan al een tijdje, maar zijn pas de laatste tijd populairder geworden. Dat komt in de eerste plaats door de stijgende brandstofkosten. Daarnaast komt het ook door de steeds groter wordende zorgen om het milieu. Elektrische vorkheftrucks brengen namelijk geen gevaarlijke uitlaatgassen in de lucht. Dit maakt ze ook een goede keus voor werk in magazijnen. Met een elektrische heftruck houdt je de lucht in een binnenruimte gezonder. De elektrische heftrucks hebben daarnaast het voordeel dat ze een stuk stiller zijn dan hun op LPG of diesel rijdende soortgenoten. Hierdoor wordt werken in een magazijn veiliger. Sommige heftrucks op andere soorten brandstof zijn namelijk zo luid dat je je collega’s niet kan horen aankomen of hoort werken in een blinde hoek.

Heftrucks op diesel

Ben je van plan om buiten te werken met een heftruck? Dan is een heftruck op diesel misschien een betere keus. Deze heftrucks staan er namelijk om bekend dat ze een hoop meer kracht kunnen leveren waardoor ze de omstandigheden van een werkplaats buiten beter aankunnen. Zoals genoemd, maken ze een stuk meer geluid dan elektrische heftrucks, maar dat is buiten een minder groot probleem dan binnen. Door de uitstoot van de dieselmotor wordt het vaak afgeraden om binnen gebruik te maken van deze heftrucks.

LPG heftrucks

De LPG heftrucks zijn wat veelzijdiger dan de twee andere genoemde varianten en zijn geschikt voor binnen en buiten. Maar ze zijn dus niet gespecialiseerd voor één van de twee terreinen. Ze zijn milieuvriendelijker dan heftrucks op diesel en bieden tegelijkertijd de kracht voor veelzijdig werk. Klinkt natuurlijk ideaal, maar dat gaat wel in de onderhoudskosten zitten. Deze zijn namelijk hoger dan die van een elektrische heftruck.

En, voor welke heftruck ga jij kiezen?