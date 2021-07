Kies een veilige auto!

Na lang twijfelen ben je eruit: Je wilt een nieuwe auto. Nu moet je nog een aantal belangrijke keuzes maken. Ga ik voor een nieuwe auto of een tweedehands? Wat voor opties moet de auto hebben? Wil ik benzine, diesel of elektrisch? Zomaar een aantal belangrijke vragen. Ga jij de auto uit het buitenland halen? Vergeet dan niet de BPM en het transport naar Nederland. Wij helpen je op weg met deze tips.

Een nieuwe auto

Nederland wordt steeds drukker en waarschijnlijk zit jij ook steeds meer op de weg. Een nieuwe auto biedt dan uitkomst. Een nieuwe auto bezit steeds meer functies, zoals lane control, rijassistentie en camera’s. Dit zorgt voor veiligheid voor zowel jou als overige weggebruikers. Deze nieuwe snufjes kosten natuurlijk een hoop geld, maar de auto is wel klaar voor de toekomst. Misschien wel net zo fijn als je nu gaat voor de aanschaf van een auto.

Wat voor type auto

Stel jezelf de vraag: In wat voor auto zie ik mijzelf over een paar jaar rijden? Het is namelijk zonde, vooral bij een nieuwe auto, om snel te wisselen van auto. De eerste paar jaar schrijft een auto het ‘hardst’ af. Kies je voor een sportieve auto? Of heb je plannen om een gezin te stichten? Dan is een stationwagon natuurlijk het meest interessant. Benzine auto’s zijn nog steeds het meest populair, maar ook zien we dat elektrische auto’s aan een opmars bezig zijn.

Waar haal jij je nieuwe ‘ferrari’ vandaan? Staat hij al op de transport vanuit Italie? Of kies je toch voor die duitse degelijkheid vanuit Duitsland? Laat het ons weten in de reacties.