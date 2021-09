Zodra 6 december is aangebroken zal je ze weer overal horen, kerstliedjes. Je houdt ervan of je hebt een hekel eraan. Iedereen kent wel het bekende All I Want For Christmas van Mariah Carey. Of de klassieker van Wham! Veel kerstliederen hebben hetzelfde thema: liefde. Daarom is het ook zo’n populair concept wat steeds terugkeert. Liefde raakt namelijk nooit uit de tijd! Om helemaal in de kerstsfeer te komen is het draaien van kerstliederen een groot onderdeel. Wellicht dat je zelfs de kerst cd van Michael Bublé in kerstpakketten hebt gestopt.

Wat is kerstmuziek nou precies?

Het is een religieuze of populaire muzieksoort die voornamelijk met Kerst wordt gedraaid. Je kan hierin onderscheid maken tussen religieuze liederen die gaan over de geboorte van Jezus Christus, en de profane liederen die meer gaan over de kerstsfeer. Daarnaast heb je ook klassieke muziek die speciaal voor kerst is gecomponeerd. Luister bijvoorbeeld eens naar het Weihnachtsoratorium van Bach onder het genot van een warme chocolademelk. De religieuze kerstliederen zijn al eeuwen oud waarbij sommige oud hollandse hits al uit de 15e of 16e eeuw komen. Stille nacht werd echter een stuk later pas geschreven, namelijk in de 19e eeuw. Pas in de 20e eeuw maakten de profane liederen hun opkomst. Dit kwam voornamelijk van Amerikaanse bodem. Sindsdien brengen steeds meer artiesten hun eigen kerstnummers uit.

Op het gebied van hedendaagse kerstmuziek is er voor ieder wat wils. Of je nou meer van de oude jazzy style houdt, of juist de moderne popmuziek. Een klassieker in een kerstpakket is nooit een slecht idee!