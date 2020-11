Een bedrijf starten is niet niks. Hier komt ontzettend veel bij kijken. Heb jij die ondernemende kriebels en wil je de grote stap wagen? Dan moet je wel eerst goed voorbereid zijn. Een belangrijk onderdeel van het runnen van een bedrijf is de boekhouding. Een bedrijf dat te maken heeft met boekhoudingen is bijvoorbeeld Te Biesebeek Incasso, een incassobureau in Almere. Vandaag gaan we langs een aantal termen die je absoluut moet weten.

Debiteuren

Een debiteur is iemand die jouw nog moet betalen. Dit kunnen bijvoorbeeld afnemers of klanten zijn. Een debiteur wordt ook wel een schuldenaar genoemd. Deze term wordt vooral in de juridische wereld gebruikt.

Crediteuren

Dit is het tegenovergestelde van een debiteur. Oftewel, dit is iemand waar jij nog aan moet betalen. Dit kunnen bijvoorbeeld leveranciers zijn. In de juridische wereld wordt een crediteur een schuldeiser genoemd.

Jaarrekening

Een jaarrekening is je financiƫle verantwoording over een bepaald boekjaar. Een jaarrekening bestaat uit de balans, je wist- en je verliesrekening. Deze moet je deponeren bij de Kamer van Koophandel. Alle ondernemingsvormen zijn verplicht om een jaarrekening op te stellen, behalve de eenmanszaak. Het kan wel handig zijn om een jaarrekening op te stellen, ook al hoeft het niet. Het helpt met het bijhouden van je zaak en het kan helpen om krediet te krijgen.

Activa

Al je bezittingen worden activa genoemd. Deze staan aan de linkerkant van je balans. Er zijn twee soorten activa. Vlottende en vaste activa. Vlottende activa zijn bezittingen die korter dan 1 jaar op je balans staan. Hierbij kun je denken aan voorraden, debiteuren en liquide middelen. Vaste activa zijn bezittingen die langer dan 1 jaar gebruikt worden. Denk hierbij aan patenten, computer, je bedrijfsgebouw en leningen die je hebt uitstaan.

Dit is nog maar het topje van de ijsberg, maar met deze termen kun je al een heel eind op weg. Geef dit onderwerp genoeg aandacht! Doe je dit niet, dan kan dat voor nare gevolgen zorgen. Geld moet je natuurlijk niet zomaar in de rondte gooien.