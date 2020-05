Sushi is de laatste jaren enorm toegenomen in populariteit in de Westerse wereld. Dat geldt ook voor Nederland! Hier en daar schieten er sushi bars en restaurants uit de grond, elk met zijn eigen specialiteiten. Een voorbeeld van een sushi restaurant in Zwolle is Silk Dining. Het is een heerlijk Aziatisch gerecht met heel veel variatie. Maar, wat weet je er eigenlijk allemaal van? En is wat je er over weet wel juist? Fris hier je kennis wat op met drie mythes over sushi die niet waar zijn!

Sushi is bedacht in Japan

Vele mensen geloven dat sushi oorspronkelijk Japans eten is. Dit is niet waar. De “trend” begon oorspronkelijk in het zuidoosten van Azië, ongeveer rondom Noord-Thailand. Sushi werd vroeger funazushi genoemd en was een methode waarmee vis werd bewaard in rijst zodat het niet zou bederven. Deze methode verspreidde zich over andere delen van Azië, en uiteindelijk dus ook Japan.

In Japan wordt er heel veel sushi gegeten

Dit valt ook best wel mee. De laatste tientallen jaren is de consumptie van sushi wel toegenomen in Japan, maar voor een hele lange tijd was het geen gebruikelijk gerecht. Vroeger was sushi een heel chique maaltijd dat alleen werd gegeten door zakenmannen. Verder waren vrouwen vroeger ook niet welkom in sushi bars. Maar tegenwoordig komt het gerecht veel meer voor dankzij de uitvinding van de lopende band waar sushi op werd geserveerd. Er kwamen steeds meer goedkopere sushi bars en dus werd het ook steeds populairder onder de normale bevolking.

Sushi is gezond

Met hele verse ingrediënten kan sushi gezond zijn ja, maar net zoals bij andere restaurants en winkels komt het vaker voor dat eten massaal wordt geproduceerd. Dit kan de gezondheid van het eten natuurlijk omlaag brengen. Verder wordt er vaak gebruik gemaakt van dikke sausjes zoals mayonaise en bijgerechten met veel koolhydraten en calorieën erin. Dat betekent natuurlijk niet dat je het niet mag eten! Je kunt er alsnog lekker van genieten.

Of je het nou heerlijk vind en het regelmatig eet, of af en toe als speciale gelegenheid ziet, of het juist helemaal niet lekker vind, sushi heeft een rijke geschiedenis waar meer dan genoeg over te vertellen is. Hopelijk heeft deze blog je wat meer over die geschiedenis vertelt, eet smakelijk!