Je huis verbouwen: dit komt er allemaal bij kijken

Wellicht heb je altijd al een plaatje in je hoofd gehad van hoe je huis er later uit zou moeten komen te zien. En nu gaat het dan echt gebeuren: de grote verbouwing. De weg naar jullie eigen paleisje ligt open. Maar al gauw zul je ontdekken dat zo’n verbouwing niet in een oogwenk gedaan is. En dat het überhaupt nog wel een tijdje kan duren voordat je verbouwing écht van start kan gaan. Want heus, bij een verbouwing komt meer kijken dan je wellicht zult denken. We sommen enkele belangrijke aspecten voor je op.

De planning

Planning bij een verbouwing is alles. Aangezien de kans groot is dat je de verbouwing door verschillende vakmensen laat uitvoeren is het van groot belang dat hun werkzaamheden allemaal goed op elkaar afgestemd worden. De schilder in Zwolle kan immers niet aan de slag als de nieuwe muren nog niet gemetseld zijn, om maar iets te zeggen. Bespreek dus hoe lang bepaalde werkzaamheden naar verwachting zullen gaan duren en stel de boel op elkaar af. Denk hierbij ook aan tijdelijke woonruimte voor jezelf: hoe lang is het huis onbewoonbaar en zul je dus op zoek moeten naar andere woonruimte?

Vergunningen

Verder staat het niet zonder meer vast dat je toestemming krijgt om je huis te verbouwen, ook al is het nu eenmaal jouw grond. Voor bepaalde gebieden is een bestemmingsplan dat je ervan kan weerhouden te verbouwen. Informeer hiervoor dus tijdig bij de gemeente en vraag eventueel benodigde vergunningen tevens op tijd aan. Tussen het moment van aanvragen en het ontvangen kunnen zo één tot enkele maanden zitten. Zonde als je al die tijd wordt opgehouden.

De financiering

Tot slot het financiële plaatje. Houd er rekening mee dat een verbouwing vrijwel altijd duurder uitvalt dan verwacht. Extra benodigde materialen, de elektricien die op onverwachte problemen stuit, een geknapte leiding: het kan allemaal gebeuren. Reserveer daarom een realistisch gedeelte van je budget voor onverwachte kosten, zodat straks niet dat bouw komt stil te liggen omdat het geld op is. Daar zitten de vakmensen die je hebt ingeschakeld natuurlijk niet op te wachten en jijzelf evenmin.