Je gewicht meten op een digitale weegschaal

Iedereen is wel bekend met een weegschaal en het werkt ook heel makkelijk. Je gaat er op staan en je kunt lezen hoeveel je weegt. Voorheen werd dit altijd gedaan op een analoge weegschaal. Daar zat toen nog geen elektrische display op maar een meter die dan omhoog ging. Dit was natuurlijk een stuk minder accuraat, maar je kreeg wel een idee van hoeveel je weegt. Tegenwoordig gebruiken we bijna allemaal een digitale weegschaal. Deze is een stuk nauwkeurig en vaak kun je ook tot één cijfer achter de komma je gewicht aflezen.

Waarom op een weegschaal staan?

Het kan natuurlijk zo zijn dat je zelf niet vaak op de weegschaal staat. Dit is natuurlijk ook niet nodig als je gewoon gezond bent en ook niet actief aan het afvallen bent. Wanneer je veel aan het sporten bent is het wel interessant om op de digitale weegschaal te gaan staan. Zo kun je namelijk makkelijk zien hoeveel je bent afgevallen, of misschien wel aangekomen. Als je namelijk sport om meer spiermassa te groeien dan kun je op die manier ook kijken hoeveel je aan bent gekomen. Wel is het dan ook belangrijk om je vetpercentage te meten zodat je ook weet dat er spier is bij gekomen en niet vet.