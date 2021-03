Je eigen game room inrichten? Dit heb je nodig!

Als gamer breng je het liefst zoveel mogelijk tijd door achter je PC of console. En wat is nou vetter dan je eigen game room hebben? Voordat je een game room gaat inrichten moet je natuurlijk plannen hoe je het voor elkaar gaat krijgen. Maak een helder overzicht van wat je precies nodig hebt om logistieke problemen te voorkomen. Zoals het hebben van genoeg stopcontacten op de juiste plekken.

Wat heb je nodig in een game room voor een echte gamer experience? Je leest het hier

Dit zijn noodzakelijke dingen voor een game room

Een gamestoel

Geen enkele gamer kan zonder gamestoel. Deze stoelen zijn gemaakt voor comfort en zorgen ervoor dat je voor langere tijd kunt zitten. Wanneer je een gamestoel uitkiest moet je vooral afgaan op ergonomie. Daarna kijk je pas naar het ontwerp. Gamestoelen zijn vaak wat prijziger, maar het is een goede investering. Daarom raden we ook aan om de stoelen te testen voordat je ze koopt.

Een Gamebureau

Voor alle PC gamers is een ruim bureau belangrijk. Je hebt ruimte nodig voor je toetsenbord, muis en andere accessoires zoals koptelefoon en microfoon. Kijk ook goed naar de hoogte van het bureau en jouw ideale zithoogte. Je armen moeten namelijk op een natuurlijke hoogte kunnen rusten op het bureau.

Game monitor(en)

Als je een goede game ervaring wilt hebben is een game monitor onmisbaar. Lees je van te voren in over jouw PC en hardware en welke monitor het beste resultaat zal geven. Dit kan namelijk verschillen per PC en device. Als je regelmatig een console wilt aansluiten op de monitor, dan moet je ook kijken naar USB ports of andere benodigde aansluitingen. Soms is één monitor niet genoeg. Als je merkt dat je regelmatig honderden tabs open hebt staan, overweeg dan om een tweede monitor aan te schaffen. Wel zo fijn als ze van hetzelfde merk en model zijn voor de consistentie in display.

Goede speakers

Naast het hebben van een koptelefoon zijn speakers ook belangrijk. Als je bijvoorbeeld even geen zin hebt in games en een film wilt kijken. Of wanneer je gezellig met vrienden aan het gamen bent, dan is een speaker wel de betere keuze.

Waarschijnlijk heb je daarnaast nog veel meer apparatuur die je moet aansluiten. Zoals smartphones die je moet opladen, of een bureaulamp zodat je extra verlichting bij de hand hebt. Denk daarom goed van te voren na waar je alles wilt plaatsen. Misschien heb je extra stopcontact aansluitingen nodig. Of misschien kom je er makkelijker vanaf met een stekkerdoos.

Voor alle kabel en schakelmateriaal mogelijkheden kun je een kijkje nemen op de website van Schneider Electric.