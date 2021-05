Je eigen bedrijf starten? Let hier op!

Ben jij van plan een eigen onderneming te beginnen? Dan moet je zeker op een aantal belangrijke punten letten. Het starten van een bedrijf is voor veel mensen een grote stap en heeft enorm veel impact op jou en je omgeving. Wij sommen hieronder een aantal belangrijke punten op.

Financieel advies

Begin nooit zomaar een eigen bedrijf als je al problemen hebt om rond te komen. Een eigen bedrijf beginnen gaat vaak gepaard met een eigen investering. Zorg ervoor dat je goed jouw inkomsten in de gaten houdt zodat je (en misschien wel jouw gezin) rond kan komen. Ben je eenmaal begonnen, ook dan is financieel advies wenselijk. Vraag eens naar de mogelijkheden van een boekhouder in Meppel. Dit kan je doen doen contact op te nemen met Ondernemersondersteuning voor het MKB.

Ga iets doen wat je echt leuk vindt.

Wellicht klinkt het als een cliché, maar ga iets doen wat je écht leuk vindt. Op deze manier kan je ook bij tegenslagen je hoofd omhoog houden. Het ondernemerschap gaat namelijk gepaard met ups en downs. Zorg er daarnaast voor dat je gelijkgestemden vindt. Zo kun je sparren over mogelijkheden en kun je best practices van elkaar overnemen.

Wees goed vindbaar

Misschien heb je de eerste paar maanden wel opdrachten en klanten uit je eigen netwerk, maar je wilt natuurlijk ook gevonden worden door klanten daarbuiten. Daarom is het belangrijk dat je goed vindbaar bent. Bouw een website (of laat deze bouwen), zorg voor goede marketing en een duidelijke branding. Kies bijvoorbeeld voor een felle kleur in jouw logo. Wellicht associëren mensen in de regio gelijk aan die kleur.