Maak jij ook altijd grapjes over jouw vriend/vriendin die slordig is in huis? Stiekem zit daar natuurlijk een kern van waarheid in. Je irriteert je waarschijnlijk mateloos maar durft dit niet zo goed uit te spreken. Wees gerust. Je bent niet de enige. Ik benoem een aantal punten waarvan ik zeker weet dat jij je aan je partner irriteert.

Kruimels op de grond

Even snel een chippie pakken of de vaatwasser niet iets te snel opruimen. Op deze manier vallen er etensresten op de grond en dat ziet er niet smakelijk uit. Naast dat dit er niet erg lekker uitziet, zorgt dit ook nog eens voor ongedierte in huis. Mieren, muizen, ratten of wespen. Je moet er niet aan denken toch? Zoek jij wel een ongediertebestrijder? Google dan eens op de onderstaande termen:

Ik weet zeker dat hier een hele goede partij tussen zit!

Niet goed opruimen

“Schat, ruim jij even de woonkamer op voordat de visite komt?”. Je kent het antwoord op de vraag, maar toch kom je niet in een opgeruimde woonkamer. De glazen staan nog op het aanrecht, het speelgoed van de kinderen is snel in de hoek verstopt en het stof staat 3cm hoog. Dit had jij niet verwacht toen je de vraag stelde.

De was of het laten slingeren van kleding

Ah, daar ligt weer een sok. En nee, die onderbroek hoort niet naast de wasmand. Waarom die broek niet gewassen is? Omdat deze ook niet in de wasmand lag. Herkenbaar toch? Ieder stel heeft dezelfde issues als het gaat om de (vieze) was.