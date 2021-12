Stel, je hebt net een erfenis gehad waar veel gouden spullen tussen zaten. Of je hebt zelf gewoon heel veel gouden juwelen en munten, maar je vindt het allemaal maar een beetje onzin om dat te gebruiken of te houden? Dan kan je het laten omsmelten naar goudstaven en dan gaan zij het goudbaar verkopen en kan je het terugkrijgen met een flinke korting. Dit zorgt ervoor dat je toch nog de erfenis of het goud wat je al had blijft houden, maar dat je er weer een volledig andere vorm aan kan geven. Misschien kan je het dan bijvoorbeeld tentoonstellen in een vitrinekast bij jou in de woonkamer.

Goudstaven kopen

Denk je nou van dat vind ik een leuk idee, maar ik heb zelf geen gouden juwelen of andere spullen die ik kan laten omsmelten om het vervolgens als goudbaar te kopen? Dan is het ook mogelijk om goudstaven te kopen. Deze zijn dan gemaakt door middel van ander goud om ervoor te zorgen dat het meer in zijn waarde blijft. Dit kan je bij verschillende goudbedrijven doen, maar het is dan wel belangrijk dat je er goed op let dat het bedrijf waar je het gaat kopen wel een goed bedrijf is en je niet gaat oplichten.