Ideeën voor de ideale date in Zwolle

Of je nu al tien jaar samen bent, of dat het jullie eerste date wordt, het is altijd leuk om er samen op uit te gaan. Maar wat is leuk om te doen op een date? Je wilt iets origineels doen, iets anders dan diner en een film. Kom je verder dan dit idee, dan zit je al een heel eind in de goede richting. Het kan zo simpel zijn als in plaats van dineren eens heerlijk te gaan lunchen op een leuke plek in Zwolle. Daarnaast hoeven dates helemaal niet duur te zijn. Het gaat erom dat je er over hebt nagedacht. Check hieronder nog een paar andere leuke ideeën!

Wijnproeverij

Wijnproeverijen worden steeds populairder en zijn nu ook in Zwolle te vinden. Ook als je zelf geen wijnliefhebber bent, maar je partner wel, is de ervaring erg leuk. Je komt meer te weten over de verschillende wijnen en waar ze goed bij passen. Erg leerzaam dus! Daarnaast is het ook erg handig om te onthouden wat nu jullie voorkeur voor wijnen is. Zo kies je de volgende keer dat je in de slijterij staat, altijd een lekkere wijn uit. Want laten we eerlijk zijn, hoe vaak pak jij een wijnfles op de gok?

Ga naar de vlooienmarkt

Niemand houdt van vlooien, maar bijna iedereen houdt van vlooienmarkten. Je komt ze een paar keer per jaar tegen in Zwolle. De spulletjes zijn altijd interessant om tussen te snuffelen. En soms gewoon vreemd. Hetzelfde geldt voor de bezoekers en degenen die hun spullen verkopen. Dat maakt vlooienmarkten nu juist zo leuk! Je kunt lekker struinen, mensen kijken, én een koopje scoren. Helemaal leuk als jullie allebei houden van een goede vondst. Je kan vlooienmarkten vinden binnen in hallen, maar ook buiten. Is er op dit moment geen in Zwolle, dan kun je vast terecht in een andere stad.

Wandeldate

Als jullie elkaar net kennen, is het misschien niet het beste idee om een wandeling door een bos te suggereren. Dat kan creepy overkomen. Maar als jullie al samen zijn en op zoek zijn naar iets leuks om te doen, kan een wandeling welkome afwisseling bieden. Kies een leuk gebied en neem een einddoel in gedachten voor de wandeling. Bijvoorbeeld een mooie heuvel of dijk waar jullie de zonsondergang kunnen bekijken. Maken jullie er een lange wandeling van? Neem dan wat eten en drinken mee voor de lunch!