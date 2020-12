We leven allemaal in het kleine, maar mooie Nederland en kunnen over het algemeen goed met elkaar opschieten. Een van de redenen waarom dit mogelijk is, komt door de wetten die we hebben. En dat zijn er niet een paar. Nee, dat zijn er behoorlijk wat! Deze wetten zijn allemaal opgeschreven in allerlei wetboeken. Bedrijven zoals Het Notarieel, een notariskantoor bij Nijverdal in de buurt, kennen die wetboeken heel goed. Benieuwd hoe het in elkaar zit? We geven je hier een voorproefje.

Het Burgerlijk Wetboek

Afgekort wordt het Burgerlijk Wetboek ook wel het BW genoemd. Het bestaat uit 10 boeken. Al met al een behoorlijk dikke pil dus. Van personen- en familierecht tot internationaal privaatrecht, het BW bespreekt alles wat te maken heeft met de relaties tussen burgers onderling. Een bijzonder geval dat wel genoemd moet worden, is boek 9. Hier komen bepalingen over het intellectueel eigendom. Het boek bestaat eigenlijk niet echt in de vorm zoals de andere boeken in het BW, omdat deze wetten steeds vaker internationaal worden vastgelegd.

Wetboek van Koophandel

Dit wetboek gaat over het Nederlandse handelsrecht. Het gaat dus over de rechtsbetrekkingen tussen handelaren. Dit wetboek maakt deel uit van het privaatrecht. Rechtsbepalingen uit dit boek worden daarom ook steeds meer overgebracht naar het Burgerlijk Wetboek.

Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering

Deze twee wetboeken vormen samen de basis van het Nederlandse strafrecht. Het Wetboek van Strafrecht bestaat uit drie boeken: algemene bepalingen, misdrijven en overtredingen. Wat onder overtredingen valt en wat onder misdrijven is behoorlijk ingewikkeld. Maar, over het algemeen zijn overtredingen minder ernstig dan misdrijven.

Als je een misdrijf of een overtreding hebt begaan, staat in het Wetboek van Strafvordering hoe die strafbare feiten worden vervolgd.

Deze korte uitleg is nog niet eens het topje van de ijsberg als het gaat om hoe de wet in elkaar zit in Nederland. Maar het is een begin. Er is meer dan genoeg informatie te vinden op het internet. Mocht je dus nieuwsgierig zijn geworden, wees dan niet bang om op onderzoek uit te gaan.