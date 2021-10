In een kolencentrale wordt steenkool gestookt. Steenkool wordt gewonnen op verschillende plekken op de wereld, ook de samenstelling is anders per plaats. Daarom worden steenkolen door elkaar gemengd waardoor een redelijk gestandaardiseerde steenkool ontstaat.

De steenkool wordt hierna verbrand, dit warmt water op. Dit water wordt onder hoge druk in een stoomketel gepompt. Het water wordt verhit totdat er een stoom met een temperatuur van 600°C en 290 bar druk ontstaat. Deze stoom gaat dan uit de stoomketel en wordt door een stoomturbine geleid. De stoomturbine gaat hierdoor draaien, deze rotatie-energie drijft een generator aan.

De stoom wordt hierna verlaagt in temperatuur en druk. Daarna wordt het door een kleinere turbine geleid, deze turbine werkt op dezelfde manier als de grote turbine. Deze actie herhaalt zich nogmaals, hierna is de druk van de stoom af en wordt het gecondenseerd tot water. Dit water wordt weer naar de stoomketel geleid. Hierna begint het hele proces opnieuw.

Steenkool bevat ook niet-brandbare stoffen, dit as blijft achter in de stoomketel. Een deel van de as wordt meegevoerd met de rook. Dit as wordt uit de rook gefilterd waardoor meer dan 90% van deze as niet in de lucht terechtkomt.

Een kolencentrale heeft een gemiddelde levensduur van 35 jaar, dus zullen kolencentrales de komende jaren nog steeds CO2 uitstoten en dus bijdragen aan klimaatverandering. In de westerse wereld lopen de meeste kolencentrales tegen het einde van hun levensduur. Deze zijn dus aan vervanging toe. Het is nog niet duidelijk hoe de meeste van deze centrales worden vervangen.

