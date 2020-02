Hoe voorkom ik een verstopping?

We gebruiken steeds meer water in huis. Douchen, toilet, wasmachine en de vaatwasser. Water speelt een steeds grotere rol in ons leven. Maar dit water moet natuurlijk ook afgevoerd worden. Dit gaat eigenlijk altijd goed. Maar wat als het Riool verstopt zit? Dit brengt vaak vervelende gevolgen met zich mee. Het is zelf op te lossen, maar het is verstandig om een expert in te huren. De loodgieter lost het voor u op!

Een verstopt riool

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw riool verstopt zit. Ondanks dat u uw best doet om het riool goed schoon te houden, komt het weleens voor dat het toch verstopt raakt. Vaak ligt het aan voedselresten en vet dat in de riolering blijft zitten. Echter, in de loop der jaren kan het riool ook verzakken of er kunnen scheuren ontstaan in de leidingen. Een verstopt riool kan voor waterschade en stankoverlast zorgen. Het is daarom van groot belang dit direct op te lossen. Voorkomen is beter dan genezen. U hoopt natuurlijk dat uw riool niet verstopt raakt. Wij geven u een aantal tips om de kans op een verstopping te verkleinen.

Filters

Maak gebruik van filters. De gootsteen is een bron van etensresten. Maak in de gootsteen gebruik van een zeefje, zodat etensresten niet in de afvoer terecht kunnen komen. Ditzelfde geldt voor het doucheputje. Dit filter vangt haren op tijdens het douchen, waardoor dit de kans op een verstopping verkleint.

Gebruik van toiletpapier

Wat veel mensen vaak niet doorhebben is dat de WC vaak verstopt raakt door toiletpapier. Er wordt regelmatig teveel toiletpapier gebruikt, maar ook het gebruik van vochtige doekjes is een groot gevaar voor verstoppingen. Denk dus de volgende keer aan het gebruik van je toiletpapier.

Bladvanger

Zeker in de herfst een bekend probleem; de dakgoot ligt vol met bladeren en takjes. Het is daarom verstandig om een bladvanger te plaatsen in de dakgoot.

Preventief schoonmaken

Het is belangrijk om preventief de afvoer of goten schoon te maken. Dit kan door het laten doorspuiten van de afvoer, of zelf ontstopper te gebruiken. Wanneer u dit structureel doet, verkleind u de kans op een verstopping.

Heeft u een toch een verstopt riool? Neem dan contact op met de experts van ARJA Rioolontstoppingsservice.