Hoe vind je een baan in techniek?

Techniek is een van de snelst groeiende industrieën, met banen als elektromonteur in Zwolle, tot aan ICT engineer of timmerman in Tilburg. Genoeg mogelijkheden! Het kan dat alle mogelijkheden je overspoelen en je niet weet waar je moet beginnen. Zoeken naar een baan, of dat is in techniek of een ander gebied, kost op zichzelf een hoop tijd. Die tijd wil je daarom nuttig besteden! Hoe ga jij ervoor zorgen dat je snel een baan in techniek vindt die bij je past? Lees snel verder om er achter te komen!

Jezelf verkopen

Een baan vinden is niet alleen maar voldoen aan de eisen in een vacature. Het is jezelf verkopen. Elke keer dat je solliciteert voor een baan, moet jezelf bedenken: waarom moeten ze jou kiezen en niet iemand anders? Dit kan moeilijk zijn. Praat erover met vrienden en schrijf punten voor jezelf op. Verwerk deze dingen in je cv. Maak daarnaast je cv persoonlijk met een mooi strak ontwerp dat bij jou past. Je cv moet er uit zien alsof je er moeite in hebt gestoken (wat jij natuurlijk hebt gedaan!). Hierdoor kom je niet op de stapel van saaie zwart-witte opsommingen te liggen.

Laat daarnaast afwijzingen je niet gelijk ontmoedigen. De aanhouder wint!

Netwerken voor je nieuwe baan

Denk jij bij het woord ‘netwerken’ aan een groep mensen in pakken en nette kleding, met drankjes, ongemakkelijke gesprekken en het uitwisselen van visitekaartjes? Dan ben je niet de enige. Gelukkig voor jou, want doordat deze manier van netwerken niet bij iedereen past, zijn er ook veel meer andere, meer toegankelijke manieren bijgekomen om te netwerken. Namelijk online! Denk aan Facebook, LinkedIn. Ga op zoek naar dit soort netwerken voor mensen die in techniek werken. Misschien vind je je baan wel zo in plaats van via de standaard vacatures.

Zoek je baan in techniek bij familie

Heb je je familie en vrienden al verteld dat je een baan in techniek zoekt? Je hebt een erg goede kans om op deze manier werk te vinden als een van je vrienden of familie in dit gebied werkt. Werkgevers nemen namelijk graag iemand aan van wie hun vertrouwde werknemers zeggen dat het een goede werknemer is. Maak daar gebruik van!

Heb jij nog tips om een baan in techniek te vinden? Deel ze!