Hoe verwijder je kit?

Een van de meest gestelde vragen over kit is hoe je kit verwijdert. In onze groothandel snappen we heel goed dat je wilt weten hoe je het beste kit kunt verwijderen. Het is namelijk niet een gemakkelijke of leuke klus. Maar het is wel belangrijk dat je de basis van kit verwijderen goed begrijpt zodat er geen teleurstellingen ontstaan achteraf. Graag vertellen we je stap voor stap hoe je te werk kunt gaan zodat het effectief gaat en jij verder kunt gaan met je werkzaamheden.

De eerste stap begint dus met het in huis halen van de juiste gereedschappen. In onze groothandel kitten en lijmen vindt je een geweldig professioneel assortiment voor een eerlijke prijs. Je kunt allereerst voor het lossnijden van de oude kit een scherp stanleymes gebruiken die geschikt is voor het grovere opruimwerk. Bijvoorbeeld het Milwaukee Schuifmes kunnen wij van harte aanbevelen. Dit mesje werkt prima voor het verwijderen van kit op houten ondergrond, maar net zo goed bij glas of beglazingen.

Gebruik een mesje

Hoe gebruik je een mesje voor het lossnijden van de kitvoegen? Je kunt dit doen door aan de beide kanten de kit los te snijden tot aan de bodem van de oppervlakte. Het Milwaukee stanleymes is een professioneel mes van roestvrij staal gecombineerd met een solide kunststof grip. Vlijmscherp dus genoeg om zelfs de meest lang aanhoudende overschot aan kit in de geringste tijd te verwijderen.

Het mesje van het Milwaukee Schuifmes kun je er gemakkelijk afbreken. Daarnaast is het mes vlug te vervangen en uitgerust met een Autolock schuif voor een snellere bladafstelling. Het rubberen handvat van dit stanleymes biedt een stevige antislip grip en is acetonbestendig.

Kitwerkzaamheden

We gaan verder met de kitwerkzaamheden. De volgende stap is om de bestaande kit los te trekken van de oude kit. Hou er rekening mee dat je exact op de kitrand snijdt en niet op het soms kostbare keramisch of natuursteen ondergronden. Doseer je arbeid. We adviseren het rustig aan te doen zodat de kit er netjes uit komt. Doe je dit niet, dan zou het zomaar eens kunnen gebeuren dat de ondergrond waar de kit op gaat hechten beschadigd raakt. Het spreekt voor zich dat je dit wilt voorkomen.

Een andere veelgebruikte techniek bij het vervangen van siliconenkit is het loshalen van een summier stukje kit. Je verwijdert de kitrand door rustig aan de rest los te trekken. Oefening baart kunst, of te wel het is raadzaam om even te beginnen met een klein stuk voordat je verder gaat met de rest van de werkzaamheden.

Het is goed mogelijk dat er na het afschrapen van de kit nog wat losse resten rond blijven zwerven. Met deze vladder of kleine handborstel kun je de losse kitresten makkelijk worden weggewerkt.

Nu ben je klaar voor de volgende fase van het kitwerk. Het schoonmaken van de ondergrond. Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Ook als je advies nodig hebt over de producten die hiervoor nodig zijn.