Hoe verbeter je de akoestiek in huis

Het is kenmerkend voor een nieuw huis dat het nog erg hol klinkt. Vooral als al je spullen er nog niet in staan. Maar ook als je je meubels al hebt neergezet, kan het nog steeds zijn dat de ruimte erg ‘leeg’ klinkt. Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij het inrichten van je nieuwe huis, maar de akoestiek maakt een groot deel uit van je wooncomfort. Lees daarom deze tips hieronder om je akoestiek in huis te verbeteren. Zo kun jij optimaal genieten van je nieuwe huis!

Kies een goede ondervloer

Heb je huisdieren of kinderen? Dan is het logischer om voor bijvoorbeeld een PVC vloer te leggen dan tapijt. PVC vloeren kunnen namelijk een stootje hebben en zijn makkelijk in onderhoud. Maar een harde vloer zorgt natuurlijk voor een andere akoestiek dan een zachte vloer als tapijt. Er is een makkelijke oplossing om de akoestiek van je harde vloer te verbeteren: de ondervloer. Door een goede ondervloer bij je PVC vloer te kiezen, loopt je vloer zachter en is het geluid in huis beter. Zoek je nog een mooie vloer? Klik op deze link voor PVC vloeren in Zwolle.

Gordijnen voor een beter gesprek

Wil je het graag wat knusser maken in huis? Kies dan ook je raambekleding zorgvuldig. Niet alleen staan gordijnen in veel ruimtes erg mooi, ze zorgen ook voor een betere akoestiek. Hierdoor kan je elkaar beter verstaan als je met een paar vrienden een diner hebt thuis. Hoe zwaarder de gordijnen van stof, hoe beter voor de akoestiek. Wil je toch liever jaloezieën? Kies dan voor een houten of stoffen versie in plaats van metaal of plastic. Je kan jaloezieën ook combineren met gordijnen, voor optimaal geluid.

Vloerkleed

De makkelijkste manier om de akoestiek te verbeteren: koop een vloerkleed. Vooral als je een harde vloer hebt, kan een vloerkleed wat toevoegen. Vloerkleden zijn dus zeker niet alleen goed als decoratie. Het zachte materiaal absorbeert de geluiden in de kamer, in plaats van ze terug te kaatsen naar de muren. Bovendien zorgt een vloerkleed er ook voor dat geluiden van en naar de buren verminderd worden. Vooral als je in een flat woont, is een vloerkleed daarom een welkome toevoeging in huis! Meer tips lezen? Klik op onze volgende blog!