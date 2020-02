Hoe val ik op als nieuw bedrijf?

Gefeliciteerd. Je komt net de kamer van koophandel uitstappen en bent ‘owner’ van je eigen bedrijf. De eerste stap is gezet. Maar nu? Nu begint het eigenlijk. Door je eigen netwerk heb je al een aantal opdrachten kunnen binnenhalen, maar het is belangrijk om meer klanten te vinden. Hoe doe je dit? Hoe zorg je dat klanten bij jou op kantoor komen? Wij geven je een aantal tips:

Reclamezuilen

Heb je een eigen bedrijfspand of kantoor? Dan wil je natuurlijk opvallen! Laat jouw bedrijf extra opvallen door middel van reclamezuilen. Niet alleen bestaande klanten vinden jouw kantoor heel snel, ook potentiële klanten leren je kennen. Daarnaast geeft het een professionele uitstraling, wat belangrijk is om de klant te behouden.

Online vindbaarheid

Dat online vindbaarheid deze dagen enorm belangrijk is staat vast. Maar hoe zorg je ervoor dat jij online goed vindbaar bent? Dit begint natuurlijk met een eigen website. Op je website vertel jij welke diensten je uitvoert en waarom (potentiële) klanten voor jou (moeten) kiezen. Maar dat is stap 1.

Nu begint het stukje vindbaarheid. Dit is eigenlijk onder te verdelen in twee opties: betaald en niet betaald. Bij betaalde vindbaarheid betaal je om gevonden te worden. De meest populaire manier van betaald adverteren is SEA (Search Engine Advertising). Je betaald, aan Google of Bing, een bedrag per bezoeker. Doordat je betaald, wordt je vaak veelal bovenaan in Google vertoond.

Je kunt op meerdere manieren gratis vindbaar zijn. Je kunt persberichten versturen naar lokale nieuwssites, via social media jouw bedrijf aanprijzen en via Google gevonden worden. Als je net start met jouw bedrijf, zal het wel even duren voordat je via Google (SEO) gevonden wordt. Je kan er voor kiezen om een bedrijf in te schakelen, of als je zelf kennis hebt de tijd er voor nemen.

Koude acquisitie

Is afwachten niets voor jou? Vindt jij bellen geen probleem? Dan is koude acquisitie natuurlijk een zeer goede optie. Maak een long- en shortlist met bedrijven die jij gaat bellen. Probeer in het begin verschillende manieren om de klant voor je te winnen. Zo weet je na een aantal maanden wat écht werkt en aanslaat.

Specialist inschakelen

Voor het maken van een reclamezuil ben je bij Nedlite aan het juiste adres! Met jarenlange ervaring kunnen zij jou helpen om de juiste reclamezuil te ontwerpen en maken.