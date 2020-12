Hoe steekt een opleiding tot rijinstructeur in elkaar?

Wil je graag rijinstructeur worden? Dan zul je flink aan de bak moeten! Een opleiding tot rijinstructeur is namelijk niet eenvoudig. Naast het kennen van de verkeersregels en het beheren van een voertuig, moet je namelijk ook weten hoe je les moet geven. Meer weten over een specialistische rijopleiding als deze of een andere rijstijltraining? Informeer dan eens naar de rijopleidingen van PDS Interseco!

Uit welke onderdelen bestaat de opleiding?

Een rijopleiding tot rijinstructeur bestaat uit verschillende fasen. Fase 1,2 en 3. Hierbij is fase 1 weer opgedeeld in twee deelfases. Tijdens deze twee deelfases leer je over de wet- en regelgeving, het nieuwe rijden en de verkeersveiligheid. Daarna mag je de weg op om je eigen rijvaardigheden te voorzien van een upgrade. Hierbij besteed je net als bij het normale rijexamen aandacht aan de bijzondere verrichtingen en voertuigbeheersing. Tijdens fase 2 ga je in op coaching en lesvoorbereiding en in fase 3 loop je een stage. Heb je al deze fases met een voldoende afgerond? Dan mag jij jezelf een rijinstructeur noemen!

Je moet meer kunnen dan goed rijden

Inzicht in het verkeer is erg belangrijk, maar daarmee alleen ben je er nog lang niet. Als rijinstructeur moet je op tijd kunnen inspelen op mogelijke verkeerssituaties én een goede klik hebben met de leerlingen. Je moet geduld kunnen hebben, streng kunnen zijn en de leerlingen natuurlijk ook op hun gemak kunnen stellen. Alles wat er voor nodig is om het beste resultaat te behalen.

Als rijinstructeur draag je veel verantwoordelijkheid

Als rijinstructeur heb je veel verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je diverse situaties in het verkeer lang van te voren moet kunnen inschatten. Zie je bijvoorbeeld dat er een stoplicht in de verte op groen staat? Dan moet je er nu al rekening mee houden dat deze zo op rood kan springen. Wanneer een leerling dit niet opmerkt, zul jij namelijk moeten ingrijpen. Doe dit echter niet te snel! Laat een leerling rustig zijn gang gaan en grijp alleen in wanneer het echt niet anders kan. En dat natuurlijk voordat het te laat is!