Het jaar 2020 is er een om niet snel te vergeten. Helemaal wanneer je ondernemer bent. In dit jaar was de toekomst voor je onderneming namelijk erg onzeker. Met de maatregelen die werden genomen wist je destijds bijvoorbeeld niet hoe lang je onderneming gesloten moest blijven, hoe lang je onderneming nog kon blijven bestaan bij een langdurige sluiting en hoeveel steun je kon verwachten om het hoofd boven water te kunnen houden. Een toekomststrategie, gemaakt door Futureconsult Organisatieadvies, is voor een bedrijf dus van levensbelang. Wat de beste manieren en strategieën zijn om je bedrijf toekomstbestendig te maken worden hier kort benoemd.

Technologische ontwikkelingen

De kracht van technologie is door de corona pandemie maar gebleken. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in andere sectoren. Denk maar aan het onderwijs. Ondanks het virus konden leerlingen toch les krijgen door middel van de technologie. Ook bedrijven hebben veel gebruik gemaakt van videobellen. Daarnaast zijn er veel technologische ontwikkelingen in bedrijven geïmplementeerd, zodat werknemers op afstand al hun werkzaamheden konden blijven uitvoeren. Door als bedrijf met de tijd mee te gaan en te investeren in technologische ontwikkelingen, maak je je steeds meer toekomstbestendig in onzekere tijden.

Het belang van agility

Agile werken staat voor flexibel, wendbaar en lenig werken. Organisaties worden door middel van deze manier van werken in staat gesteld om snel en effectief in te kunnen spelen op ontwikkelingen en veranderingen in de wereld. Dit is voor een bedrijf van groot belang, omdat de zakenwereld in een snel tempo blijft veranderen. Dit is bijvoorbeeld gebleken tijdens de corona crisis.

Verander je werkplek

Door werkplekken anders in te delen, kun je voorbereid zijn op de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de afstand die tussen mensen moest worden bewaard in het jaar 2020. Door bedrijven open en ruimtelijk in te richten, waarbij werknemers op een individuele manier aan de slag kunnen gaan, ben je daar in ieder geval op voorbereid. Ook kun je vergaderruimtes en conferentiezalen anders indelen. Doordat het videobellen tegenwoordig vaak wordt gebruikt, zullen hier veel mensen voorkeur aan geven. Een contactloze samenleving wordt steeds belangrijker.