Hoe maak je een rotstuin

Een plek kiezen

De meeste soorten planten die het goed doen tussen de rotsen hebben veel licht nodig. Maak daarom je rotstuin op een plek waar veel zonlicht komt. Dus niet onder een boom of aan de schaduwkant van het huis. Fel zonlicht voor een paar uur kan dus helemaal geen kwaad in een rotstuin. Integendeel!



De basis

Voordat je begint moet je een stuk geheel plant en grasvrij maken. Haal ook wortels en andere plantenresten van het stuk grond. Doe je dat niet, dan kom je later in je rotstuin ongetwijfeld ongewenste planten tegen. Leg de eerste rotsen neer waar je de rotstuin wilt laten beginnen, als omtrek. Gebruik de grootste en minst mooie stenen als onderlaag. Daarna vul je de rotstuin in wording met een laag zandgrond. Dit zorgt ervoor dat water later goed weg kan lopen. Om de grond steviger te maken, stamp je het aan met je voeten.



De rotslaag

Na je eerste laag stenen plaats je de bovenlaag. Je kan dit naar eigen inzicht doen. Het mag een cirkel zijn, maar je kan het ook creatiever aanpakken. Zolang er maar genoeg ruimte blijft tussen de rotsen om planten neer te zetten. Kies voor deze bovenlaag de mooiere stenen. Plaats ze zo dat je de mooiste goed kan zien vanuit waar je in de tuin het vaakst zit. Het zou natuurlijk zonde zijn als je je mooie stenen hebt aangeschaft en er niet naar kan kijken!



De planten

Tot slot zet je de plantjes ertussen. Kies voor je rotstuin planten die goed tegen droge grond kunnen. Let er daarnaast op dat je niet planten bij elkaar zet die heel andere hoeveelheden water vragen. Dat wordt namelijk een heel gedoe met onderhoud later. Plaats je gekozen plantjes zo dat ze elkaar afwisselen in hoogte en grootte voor een speels gezicht. En voila, je hebt je eigen rotstuin!