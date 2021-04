Hoe maak ik mijn hond zindelijk

Je hebt een schattige puppy in huis genomen en je wilt hem zo snel mogelijk zindelijk maken. Een hond zindelijk maken heeft wat tijd nodig. Er zijn een aantal stappen die je kunt ondernemen om de pup zo snel mogelijk zindelijk te maken. Denk aan bijvoorbeeld een kauwbot voor de hond of een aai over zijn bol. Benieuwd wat jij kunt doen? Lees dan snel de volgende tips!

Tip 1: Aandacht

Je schattige pup zindelijk maken is niet moeilijk. Het kost enkel wat tijd. De basis van zindelijkheid krijgen puppy’s al mee vanuit het nest. De eerste weken zal de moeder het nest schoonhouden. Zodra de pups rond gaan lopen, zul je merken dat ze buiten het nest hun behoeftes doen. Wanneer de pup te weinig ruimte heeft, zal hij zichzelf aanleren dat het nest bevuilen normaal is. Een puppy van 8 weken zal minimaal 12 keer naar buiten moeten. Hoe ouder hij wordt, hoe minder dit zal worden.

Tip 2: Controle

In tegenstelling tot volwassen honden, hebben puppy’s geen controle over hun blaas. Dus ook in de nacht niet. Om de zindelijkheid ‘s nachts te ondersteunen, is het handig om de hond in een bench te doen.

Tip 3: Niet straffen

Wat bij kleine hondjes heel belangrijk is, is dat je ze niet straft wanneer ze toch in de woonkamer hebben geplast. Je kunt in het begin meer ‘ongelukjes’ verwachten. Om het goede gedrag te stimuleren, kun je de pup juist belonen. Hoe enthousiaster de beloning, hoe beter de pup zal begrijpen wat hij goed gedaan heeft. Benieuwd naar beloningssnacks? Kijk dan op de website van www.awarepetproducts.nl.