Hoe kun je je tuin mooier maken?

Is jouw tuin aan vervanging toe? Het kan zijn dat je tuin oud en vervallen is. Dat je even niet meer weet waar je moet beginnen. In deze blog gaan we het hebben over wat je kunt doen om je tuin mooier te maken.

Tuinbegroting maken

Het is belangrijk om eerst een tuinbegroting te maken. Hoeveel geld wil je kwijt zijn aan je tuin? Als je een tuinbegroting hebt gemaakt dan kun je gaan kijken wat je kunt uitvoeren. Vervolgens kun je kijken in welke prijscategorie je je spullen kunt kopen. Het is voor je eigen beeldvorming dus belangrijk om een begroting te maken voor materiaalkeuze en complexiteit. Bekijk bijvoorbeeld de producten van Onrust.

Planten vervangen

Sommige planten zijn niet meer mooi en zijn dus toe aan vervanging. Het is belangrijk om de planten te planten in voedselrijke, luchtige en onkruidvrije grond. Op deze manier geef je planten de mogelijkheid om goed te groeien. Je kan er voor kiezen om de grond te verbeteren door tuinturf toe te voegen aan de grond. Door middel van tuinturf zorg je ervoor dat de pH-waarde daalt.

Vijver laten aanleggen

Je kunt niet zomaar een vijver aanleggen. Het is belangrijk om een vijverontwerp uit te tekenen. Het is het beste om de vijver aan te leggen in het voorjaar. Dan heeft de vijver de kans om in het groeiseizoen biologisch stabiel te worden. Het is belangrijk dat de uitvoering door een professioneel bedrijf gebeurd. Of je moet toevallig een kennis hebben die goed vijvers kan aanleggen.

Nieuw tuinpad aanleggen

Wil je een nieuw tuinpad aanleggen? Dan raad ik aan om het tuinpad dezelfde kleur als je huis te doen. Dit zorgt voor een mooie synergie.

Barbecue inbouwen

Een barbecue die je niet hoeft te verplaatsen met slecht weer en die op kolen werkt? Een ingebouwde barbecue zorgt voor ontzettend veel sfeer.

Een mooie heg plaatsen

Een natuurlijke afscheiding wordt weer populairder. Een groene afscheiding is daarnaast milieuvriendelijker dan een schutting. Je kunt kiezen uit verschillende soorten hagen: bladverliezend, groenblijvend, bloeiend of snelgroeiend. Een schutting is vaak na 20 jaar aan vervanging toe, terwijl een heg langer meegaat.