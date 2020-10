Hoe kies je een goede sportschool?

Sporten is erg goed voor je lichaam en geest. Het is dan ook niet gek dat veel mensen hier een gewoonte van maken of het goede voornemen hebben om meer te bewegen. Sporten kun je op verschillende manieren doen. Zo kun je vaker de fiets pakken, buiten hardlopen óf een abonnement afsluiten bij een sportschool. Dat laatste is voor veel mensen toch een grote stap, want hoe kies je nou een goede sportschool die bij jou past? Wij vertellen je hier graag meer over!

Abonnement

Veel sportscholen werken met abonnementen. Zo kun je kiezen voor een maandabonnement of een jaarlijks abonnement. Dit is afhankelijk van elke sportschool. Bedenk daarom goed voor jezelf wat je wil. Een maandelijks abonnement kun je dus na elke maand opzeggen. Het voordeel van een jaarlijks abonnement is dat je maandelijks gezien minder betaald, maar dus wel een jaar vast zit aan het abonnement. Verder heeft elk abonnement weer andere extra’s. Denk bijvoorbeeld aan groepslessen, begeleiding, sauna, inbegrepen drankjes, noem het maar op.

Locatie

Verder is ook de locatie erg belangrijk bij het kiezen van een goede sportschool. Veel mensen vinden het fijn als er dichtbij hun huis een sportschool te vinden is. Zo is de drempel om te gaan ook gelijk minder hoog. Tegenwoordig heb je in zo goed als elke stad of elk dorp wel een sportschool zitten. Woon je in Den Haag? Dan heb je bijvoorbeeld Active Health Center Den Haag. Dit is bij elke stad hetzelfde. Vaak kun je nog kiezen uit meerdere sportscholen ook. Kijk dan eerst naar het aanbod en welke sportschool het best bij jou past. Je mag altijd ook een proeflesje komen draaien, waarna je een keuze maakt. Zo kun je eerst de sfeer proeven en kijken of jij je fijn voelt in deze sportschool.