Hoe kies je een goede rijschool

Tijdens je zoektocht naar een goede rijschool kom je veel verschillende opties tegen. Rijscholen zijn er niet alleen voor beginnende bestuurders. Naast de ‘gewone’ rijopleidingen heb je ook rijscholen als PDS Rijopleidingen, voor specialistische rij- en securityopleidingen. Of je nu pas begint met rijden, of je wilt specialiseren voor een beroep als directiechauffeur of ambulancechauffeur: een goede rijschool kiezen is belangrijk. Waar moet je op letten tijdens je zoektocht naar een goede rijschool?

Kies een rijopleiding op basis van waardering

Ben je op zoek naar een rijschool, dan zijn de eerste mensen met wie je dat bespreekt waarschijnlijk je vrienden en familie. In deze kring zitten altijd wel meerdere mensen met een rijbewijs en hun eigen ervaringen met rijscholen. Vooral als je vrienden of familie in dezelfde omgeving wonen, zullen zij weet hebben van rijscholen in de buurt. Is dit voor jou niet het geval, bijvoorbeeld omdat je ver weg woont of een specialistische rijopleiding als een opleiding directiechauffeur wilt volgen? Dan kun je ook kijken naar ervaringen online.

Kies niet gelijk de goedkoopste rijopleiding

Bij een rijopleiding is (net zoals bij elk ander soort opleiding) kwaliteit erg belangrijk. Niet alleen omdat het belangrijk is dat de kwaliteit van de lessen goed is, waardoor je sneller slaagt, maar ook voor jouw veiligheid en die van anderen. Je hebt in de auto namelijk niet alleen te maken met jezelf in het voertuig, maar ook met meerijders en andere bestuurders op de weg. Is een rijopleiding bijzonder goedkoop? Check dan of alles wel netjes is geregeld. Waar besparen ze op? Gaat dat niet ten koste van je rijopleiding? Wees kritisch in je keuze.

Met versnellingen of in een automaat rijden

Tijdens je rijopleiding zul je rijden in een auto van de rijschool. In wat voor auto je rijdt is een belangrijk aspect van de opleiding; onderschat dat niet. Er zijn nog een hoop auto’s op de weg met handmatige versnellingen, maar er is ook veel aanbod met een automatische versnellingsbak. Denk na over wat jij wilt rijden. Ben je er zeker van dat je in een automaat wilt rijden? Dan heeft het weinig nut om veel tijd te besteden aan leren omgaan met de handmatige versnellingen.

Let op de details van de rijopleiding

Let tot slot op details van de rijopleiding. Kun je bijvoorbeeld worden opgehaald na je werk of school? Kun je een les makkelijk verplaatsen? Mag je wisselen van instructeur als je dat wilt? Allemaal dingen om over na te denken. Succes met het kiezen van je rijopleiding!