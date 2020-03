Hoe kies je een goed bed uit?

Omdat je veel tijd in je bed doorbrengt, is het erg belangrijk om een goed bed te kiezen. Daarbij moet je rekening houden dat je een bed kiest wat past bij jouw voorkeuren, je huis en je rug. Dit is de plek waar je je moment van rust doorbrengt. Neem daarom ruim de tijd om een bed uit te kiezen. Woon je alleen en kun je moeilijk in je eentje kiezen? Of komen jij en je partner er samen niet uit bij het kiezen van een matras? Ga eens langs bij deze woonwinkel in Etten-Leur, waar de adviseurs je graag voorzien van advies.

Oriënteer je online

Het is niet handig om een bed online te bestellen zonder dat je echt weet hoe het aanvoelt, maar je kan je zeker alvast online oriënteren. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van Bastiaansen Wonen. Door online alvast te kijken krijg je een idee van welke merken er zijn, hoe de ervaringen van anderen zijn en van hoeveel je wilt plannen om uit te geven aan een nieuw bed en matras.

Test de bedden uit

Het internet leent zich prima om alvast een beeld te krijgen van wat je zoekt, maar het echte bedshoppen kun je het beste in de winkel doen. Iedereen is anders en niet elk bed is voor iedereen geschikt. Wat voor bed het best bij je past hangt ook af van je gewicht en de ondersteuning die je wenst. Dit soort dingen kun je het beste aanvoelen door echt op een bed in de winkel te gaan liggen.

Ga samen

Woon je samen met je partner? Dan kun je niet in je eentje een bed uit gaan kiezen. Zelfs als je partner normaal alles van het interieur aan jou over laat, kan dat nu niet. Grote kans dat je partner op een andere manier slaapt dan jij. Je gaat beide in het nieuwe bed slapen, dus het is belangrijk om te zorgen dat het gekozen bed voor jullie beide comfortabel is. Daarnaast is het ook makkelijker om een formaat voor het bed te kiezen als je samen een gaat uitzoeken. Dus trek samen eens een weekend uit en ga een paar woonwinkels af!