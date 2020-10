Hoe gebruik je je air fryer

Als je houdt van gefrituurd voedsel, maar niet enthousiast bent over de puinhoop en de vette calorieën, zal je genieten van de beste airfryer. Air gebakken recepten gebruiken slechts ongeveer een kwart zoveel olie als gewone gefrituurde voedsel. Het is je ticket naar gezonder gefrituurd voedsel dat nog steeds knapperig-knapperige heerlijk smaakt – en laat je met een stuk minder rommel voor opruim tijd. Plus, deze veelzijdige machine doet meer dan “bakken” – gebruik de beste airfryer om brood te maken, geroosterde groenten, aardappelen te bakken, en nog veel meer.

Voordat je aan de slag gaat, kan je snel tips voor de airfryer bekijken, waaronder deze vier veelvoorkomende fouten in de frituurpan ,om te voorkomen. Dan kan je overgaan tot het uitproberen van recepten met vertrouwen. Of koop een air fryer bij DeBeste als je die nog niet hebt.

Koken in delen

Voor de beste resultaten, wil je je voedsel genoeg ruimte geven voor lucht om te circuleren en dat kan betekenen dat je ze moet airfryen in delen in plaats van ze op elkaar te stapelen in een keer.

Schudden en spiegelen

Halverwege het koken, schud de mand een beetje zodat het voedsel gelijkmatig bruint, en flip het eten over zodat het gelijkmatig bruin wordt. Voor delicate voedingsmiddelen met delicate coatings moet je voorzichtig opnieuw de positie van het voedsel veranderen halverwege het koken zonder de mand te schudden.

Houd het schoon

Natuurlijk wil je weten hoe je de beste airfryer moet schoonmaken. Gebruik een spons of plastic scrubber (nooit een metalen scrubber) om je afgekoelde airfryer na elk gebruik schoon te maken. Het verlaten van kruimels en andere residu op de bodem van de airfryer kan leiden tot het roken van de volgende keer dat je het gebruikt.

Je voorinstellingen gebruiken

Als je airfryer vooraf ingestelde tijden en temperaturen voor verschillende soorten voedsel heeft, ga je gang en gebruik ze. Ze nemen het giswerk uit handen en het gebruik van je airfryer wordt makkelijker, waardoor je ze waarschijnlijk vaker zal gebruiken.