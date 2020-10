We mogen niet naar buiten, maar dat willen we ook niet. Het wordt weer kouder. Tijd om te gamen! Ubisoft werkte al een tijdje aan de openworld role playing game Gods and Monsters, sinds kort hernoemd naar Immortals fenyx rising. Het resultaat is een topspel. Met een Grieks thema, vlotte hack and slash gameplay en prachtige animaties is dit zonder twijfel een van de beste pc games van het jaar. Hier vind je alles wat je moet weten over het verhaal en de gameplay voordat jij dit spel in december kan kopen in de Ubisoft Store. Maar hoeveel van de originele Griekse mythes en legendes vind je terug in Immortals fenyx rising?

De meeste pikante details zijn aangepast

De Griekse godin van de liefde, Aphrodite, is geboren uit het schuim van de zee. Dit komt overeen in de legende en het spel. Het enige detail dat niet in het spel wordt genoemd is dat dit schuim opborrelde nadat Cronus de testikels van Uranus afhakte en in de oceaan gooide. Veel van dit soort pikante taferelen waren razend populair in het oude Griekenland. Tegenwoordig vertellen we liever een andere versie waarin je een gigantische parel uit de oceaan moet halen om Aphrodite te redden. Ondanks het verwijderen van de details die niet gepast zijn voor kinderen zie je in Immortals fenyx rising een echte obsessie om de verhalen uit het oude Griekenland zo volledig mogelijk over te brengen. Heb jij een liefde voor de oudheid? Tijd om te gamen! Het verhaal van een spel is natuurlijk niet alles, of een game leuk is om te spelen hangt ook af van de gameplay. Wint Immortals fenyx rising een plekje tussen de beste pc games als het aankomt op gameplay?

Goddelijke krachten en creatieve puzzels

Er wordt gezegd dat de gameplay van Immortals fenyx rising een kruising is tussen Assassins Creed en Breath of the Wild. Doordat je kan klimmen en vliegen is het mogelijk om overal in de wereld te komen. Dit geeft een fantastisch gevoel van bewegingsvrijheid tijdens het spelen. Tijdens gevechten maak je gebruik van een zwaard, een bijl en goddelijke krachten zoals de hamer van Hephaestus. De speler wordt uitgedaagd om verschillende strategieën toe te passen om een uiteenlopende groep monsters te verslaan. Soms zal je een bijzonder gevaarlijke tegenstander eerst moeten ontwijken en bestuderen voordat je de kans krijgt om toe te slaan. Zo is er steeds weer variatie en blijft het langer interessant. Naast monsters zijn er ook allerlei puzzels die je moet oplossen voor een beloning of om verder te kunnen komen in het spel. Je zult soms even een stapje terug moeten zetten om goed te kijken voordat je een oplossing vind. Je zult puzzels vinden met een muzikaal thema, races waar je zo snel mogelijk een bestemming moet bereiken of uitdagingen waar je jouw pijl zelf moet besturen nadat je deze afschiet met je boog. Er zijn zelfs puzzels die lijken op een eeuwenoude stenen flipperkast, waar je grote stenen knoppen moet indrukken om brandende vaten met de flippers te lanceren.

Een wereld zonder steden?

Immortals fenyx rising wordt pas in december verkocht en niet alle details zijn vrijgegeven. Opvallend aan de demo’s is dat er geen steden te vinden zijn. Je hebt dus nooit dat je tussen twee spannende missies in een uur lang door een stad rent van de ene winkel naar de andere. Zo blijf je zonder onderbrekingen in de flow van het spel. Of er in de definitieve versie van het spel toch steden komen is nog niet bekend.