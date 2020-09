Het verzinnen van een bedrijfsnaam: hier moet je op letten!

Het starten van een eigen bedrijfje is natuurlijk leuk en spannend. Je mag je eigen merk vanaf het begin af aan op de markt gaan zetten, volledig naar jouw eigen visie. Er zijn genoeg zaken waar je rekening mee moet houden en die je moet regelen, waaronder het verzinnen van een bedrijfsnaam. Maar waar moet je op letten als je een bedrijfsnaam verzint? Dit leggen we je in dit artikel graag uit!

Makkelijke naam

Hoewel het heel verleidelijk kan zijn om een moeilijke naam te verzinnen met een verborgen betekenis, werkt dit vaak in de praktijk niet heel fijn. Het is daarom goed om je bedrijfsnaam zo simpel mogelijk te houden. Hiermee bedoelen we dat het herkenbaar is voor de doelgroep wat voor een bedrijf je bent én dat de naam ook makkelijk uit te spreken is. Zo zullen mensen je bedrijfje ook sneller onthouden.

Kamer van Koophandel

Als je eenmaal een bedrijfsnaam hebt verzonnen, moet je de bedrijfsnaam checken. Dit kan bij de Kamer van Koophandel. Hier kun je zien of de bedrijfsnaam die jij hebt verzonnen niet al in gebruik is door iemand anders. Ook zie je hier eventuele namen die lijken op jouw bedrijfsnaam. Zo krijg je gelijk een beter inzicht in eventuele concurrenten.

Bedrijfsnaam registreren

Als de bedrijfsnaam beschikbaar is en je besluit deze te gebruiken, zul je de merknaam ook moeten laten registreren. Zo word jij ‘eigenaar’ van het merk en kan er door niemand merkinbreuk gepleegd worden. Als je je merknaam namelijk niet laat registreren kan het zo zijn dat iemand anders producten of ideeën van jou pikt en deze onder hun eigen merknaam naar buiten brengt. Dit zou natuurlijk erg vervelend zijn, aangezien je dan krijgt te maken met een langdurig advocatenproces.