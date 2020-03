Het verschil tussen een gastouder en oppas

Ben je op zoek naar een gastouder? Op de website van Krokodilletje kun je op zoek gaan naar een gastouder bij jou in de buurt. Maar heb je nog geen idee wat een gastouder is? Lees dan eerst nog even verder. Want wat is eigenlijk het verschil tussen een gastouder en een oppas? Hoewel deze twee banen erg op elkaar lijken van buitenaf, zijn er significante verschillen tussen de twee.

Vergoeding

Een van de verschillen tussen een gastouder en oppas is dat de eerste geregistreerd is, en de tweede niet. Daardoor wordt de vergoeding voor degene die op je kindje let ook in beide gevallen anders geregeld. Regel je opvang via een gastouderbureau, dan bepaald het gastouderbureau de prijzen. Zoek je via de informele, en dus niet geregistreerde weg een oppas, dan bepaal je samen met de oppas hoe hoog de vergoeding per uur wordt. Dit kun je onder andere laten afhangen van het aantal kinderen en de tijd van de dag.

Ontwikkeling van je kind

Het grootste verschil tussen een gastouder en een oppas is niet of ze wel of niet geregistreerd zijn, of hoe ze betaald worden. Het grootste verschil tussen de gastouder en oppas is wat voor soort zorg ze aan je kind geven.

Een gastouder is iemand die je kind regelmatig opvangt, dus op vaste dagen per week. Meestal gaat het om opvang overdag. Gastouders zullen daardoor ook een rol spelen in de ontwikkeling van je kind. De overheid heeft geregeld dat mensen die zorgen voor de ontwikkeling van kinderen, aan bepaalde eisen moeten voldoen. Voordat een gastouder zich kan registreren bij een gastouderbureau, moet de gastouder aan de eisen van de overheid voldoen:

De gastouder heeft een EHBO-certificaat voor het geven van eerste hulp aan kinderen;

De gastouder heeft een MBO-2 diploma Helpende Welzijn (of een soortgelijk diploma);

De gastouder moet een verklaring omtrent goed gedrag hebben;

De gastouder moet de kinderen kunnen opvangen in een hygiënische en veilige omgeving kunnen opvangen.

De ‘gewone’, niet geregistreerde, oppas, is iemand die je kind onregelmatig opvangt. Dus niet elke week twee dagen als je gaat werken, maar voor de sporadische keer dat je opvang nodig hebt omdat je naar de dokter moet of een avondje uit wilt. De oppas zorgt ervoor dat het goed gaat met je kind fysiek en emotioneel op het moment van oppassen, maar is er niet verantwoordelijk voor dat je kind tot tien leert tellen.

Kinderopvangtoeslag

Meer weten over gastouders en de oppas en wanneer je wel of geen kinderopvangtoeslag krijgt? Kijk dan even op de website van de overheid.