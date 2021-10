Wil je ‘s avonds tot laat lekker in je tuin zitten? In Nederland zijn de dagen zeldzaam waarop je tot laat kunt genieten van zomerse temperaturen en mooi weer. Zou je graag wat vaker in je tuin zitten? Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om dit toch wat vaker voor elkaar te krijgen.

Tuinhaard

Wanneer je besluit om een tuinhaard te kopen, kun je zelf in je tuin voor zomerse temperaturen zorgen. Met een tuinkachel op hout, een gasgestookte tuinkachel of een tuinoven zit je er altijd warmpjes bij. Ook in de wintermaanden. Wanneer je een tuinhaard installeert, zorg er dan wel voor dat je de kachelpijp niet vergeet, zodat de rook goed kan worden afgevoerd.

Overkapping

Wil je er zeker van zijn dat je avondje in de tuin niet in het water valt? Dan is een overkapping in je achtertuin misschien wel de beste oplossing. Door een overkapping ben je altijd beschut voor regen, sneeuw, hagel of andere neerslag. Ook kun je in de wintermaanden heerlijk zitten onder je overkapping. Door schuifwanden aan je overkapping toe te voegen, zul je niet snel last krijgen van de kou.

Heaters

Vind je het onder je overkapping in de wintermaanden nog veel te koud? Een overkapping past zich makkelijk aan de temperaturen van buiten aan. Een heater kan dan een uitkomst voor je zijn. Door een heater in je overkapping te plaatsen en aan te zetten, heb je de ruimte binnen no-time warm. Zo zit je in de koudste maanden droog én warm.