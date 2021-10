Dat kan voor verschillende dingen leuk zijn. Zo is het bijvoorbeeld leuk om goedkoop hoodie bedrukken voor iemand die jarig is. Dan bedruk je het met iets wat alleen jullie twee begrijpen of grappig vinden, waardoor het een persoonlijk cadeautje wordt. Zo heb je er toch wat moeite voor gedaan. Ook is het zo dat zo’n bedrukte hoodie altijd origineel blijft, aangezien niemand zo’n hoodie zal hebben. Naast hoodies heb je ook sweaters die worden aangeboden en die je ook kan bedrukken.

Chemische stoffen

Alle maten zijn ook beschikbaar, waaronder voor de kids. Ook is er een aanbod van biologische hoodies, waarbij ze van katoen worden gemaakt. Dat katoen is dan geplukt en zijn er geen enkele chemische stoffen aan toegevoegd. Het is altijd mooi om te weten dat daar variatie in zit. Tegenwoordig moet je steeds meer aan de wereld denken en dus ook meer biologische producten gebruiken. Door zo te handelen kun je steeds weer een steentje bijdragen aan het verbeteren van de wereld. Daarnaast is het fijn dat de bedrukking zich in Nederland plaatsvindt en niet in een armer land, waarin mensenrechten worden geschonden. Kijk dus goed naar de hoodies die je bestelt.