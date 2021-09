De gevolgen van rouw

Rouw is een heftig proces dat veel tijd kost om doorheen te komen. Ooit kom je op een punt in het leven dat je dit proces door moet door het overlijden van een dierbare. Je zult je waarschijnlijk heel eenzaam voelen en je kunt even niks anders voelen dan ontzettend veel verdriet. Maar wat is rouw eigenlijk en wat zijn de gevolgen hiervan?

Wat is rouw?

Voor iedereen zal rouwen anders voelen en toch zit er een betekenis achter dit woord. Rouw betekent namelijk dat je je moet aanpassen aan een situatie die compleet anders is dan je gewend bent. Je gaat je in sommige gevallen zelfs afvragen wat de zin van het leven heeft. In dit proces zullen er veel vragen in je hoofd spelen waar je niet meteen antwoord op kan krijgen.

Eenzaamheid

Je kunt je bij het rouwen ontzettend eenzaam voelen, omdat er een dierbare uit je leven vertrokken is. Daarnaast kun je je ook eenzaam voelen omdat je het idee hebt dat niemand om je heen de situatie begrijpt. Denk goed dat zij er zijn om je te helpen, zonder dat zij in dezelfde situatie hoeven te zitten. Het is in dit geval wel belangrijk dat je vrienden en familie blijft opzoeken, ondanks dat het misschien erg confronterend kan zijn.

Het lichaam

Wanneer je in rouwproces komt, kan je lichaam gaan veranderen. Je mentale gesteldheid kan namelijk veel invloed hebben op je fysieke gesteldheid en zo ver gaan dat je ziek kan worden.