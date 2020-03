Geld sparen doe je zo

Je wilt graag sparen voor de toekomst, maar komt er steeds niet aan toe. De toekomst lijkt niet veel prioriteit te hebben tegenover een nieuwe telefoon, trendy bank of grotere tv. De eerste stap van sparen is kennis van je situatie. Voor echt goed inzicht in hoe je er financieel voor staat – ook in de toekomst -, kun je naar een financieel adviseur gaan, bijvoorbeeld Veldhuis Advies. Met inzicht in je situatie besef je beter hoe je met geld omgaat en kun je ook makkelijker spaardoelen voor jezelf stellen. Wij hebben een paar spaartips voor je voor een goede start!

Weet je budget

Je hebt je loon binnen, heel fijn. Maar ho stop! Voordat je iets uitgeeft, maak je een overzicht van je vaste uitgaven van de aankomende maand. Maak daarna een budget voor je boodschappen en zet het totaal opzij. Zo weet je wat je over hebt, en weet je zeker dat je niet per ongeluk te veel uitgeeft. Je energierekening is belangrijker dan de nieuwe sportschoenen!

Enveloppensysteem

Een pinpas tegen het apparaat houden om te betalen is wel heel makkelijk. Maar wist je ook dat afrekenen met een pinpas een minder groot ‘pijnsignaal’ geeft aan je hersenen dan afrekenen met contant geld? Pin daarom wat je van plan bent om uit te geven, en besteed het contant. Zo merk je het beter wanneer je geld uitgeeft. Vind je het moeilijk om je besteedbare geld te verdelen over de maand? Maak vier enveloppen en stop daar een bedrag voor elke week van de maand in. Als je geld uit de envelop voor die week op is, is het op. En niet stiekem de volgende envelop pakken voor een niet noodzakelijke aankoop!

Stop abonnementen

Kijk eens kritisch naar welke abonnementen je wel en niet gebruikt. Denk aan Videoland en Netflix, maar ook abonnementen op make-up, sokken en onderbroeken. Maak je genoeg gebruik van deze dingen om er per maand een vast bedrag aan uit te geven? Je hebt hoogstwaarschijnlijk niet elke maand een nieuw paar sokken of een nieuwe lippenstift nodig.

Meld je af voor marketingmail

En tot slot: meld je af voor marketingmail! Marketeers zijn goed in wat ze doen. Maar als jij de flashy knoppen en exclusieve coupons niet ziet, kunnen ze ook niet verleiden om toch iets te kopen. Start vandaag nog met sparen!