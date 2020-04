Moe van die lelijke muur? Heb je niks te doen en wil je je handen uit de mouwen steken? Of misschien wil je wel je blokhut verven. Wat het ook is, als je gaat verven moet je altijd eerst goed voorbereid zijn. Welke kleur wil je? Wat voor zijn er oneffenheden in de muur? Er is zoveel om rekening mee te houden! Hoe kun je fouten voorkomen?

Draag oude kleding of verfkleding

Je wilt natuurlijk niet in je nieuwe zondagse outfit je muur gaan verven. Verf krijg je nauwelijks tot zelfs niet uit je kleding, dus neem het risico niet en trek iets aan wat al een tijdje in je kast aan het verstoffen is.

Bereid de kamer goed voor

De kamer waar je de muur van gaat verven kun je op verschillende manieren goed voorbereiden. Zet al het grote meubilair weg en bedek het met een laken zodat er geen verf op komt. Het geeft je extra ruimte om te bewegen en foutjes te maken, die onvermijdelijk zullen zijn. Vergeet ook niet om je muren schoon te maken met wat water en sop voordat je begint met verven. Er zit altijd wel stof of viezigheid vastgeplakt aan je muur. En als je je muren niet schoonmaakt, wordt die rotzooi gewoon meegenomen en verder verspreid tijdens het verven.

Vul alle gaatjes en scheuren

Een oneffen muur vindt niemand mooi, dus maak je muur mooi glad en even voordat je gaat verven. Met een plamuurmes en wat vuller is een gladde muur zo gepiept. Je kunt het na de tijd ook afschuren zodat alles even blijft.

Gebruik grondverf

Grondverf vormt een hechtingslaagje tussen de ondergrond en de afwerklaag. Het is vooral belangrijk als je hout gaat beschilderen, maar bij een normale muur is het ook nodig. Het beschermt de ondergrond en zorgt ervoor dat er geen vocht door komt. Ook helpt het om onregelmatigheden weg te werken. Als je eerst je muur met grondverf verft, plakt je uiteindelijke bovenste verflaag veel beter op je muur.

Bereid je rollers goed voor

Rollers kunnen allerlei donsjes en pluisjes aan zich vast hebben zitten. Als je je rollers van tevoren niet goed schoonmaakt, kunnen die donsjes en pluisjes op je muur terechtkomen. Dus was je roller eerst goed in koud water voordat je ermee gaat verven. Je hoeft niet te wachten totdat je roller is opgedroogd. Je kunt gewoon verven terwijl hij nog nat is!

Zelf je muur verven kan nogal intimiderend zijn, maar ook heel erg leuk! En zodra het af is, kan iedereen je werk zien en waarderen. Welke kleur heb je gekozen?