Het Franse lingeriemerk Empreinte staat voor elegantie en verfijning. De naadloze couture in hun ontwerpen komt ten goede voor de pasvorm. Empreinte combineert ondersteuning en comfort met esthetische aantrekkingskracht. Dit is waardoor iedere een wereld van nieuwe ervaringen ontdekt in de Franse elegantie.

Elegante pasvorm

De prachtige bh’s van Empreinte zijn afgewerkt met mooie borduursels en Frans kant. De lingerielijnen lopen tot cupmaat H, dus ook voor dames met een grotere cupmaat is er genoeg keus. De bh’s zijn prachtig en naadloos, voor een optimale pasvorm. De beugels van de Empreinte bh’s keren naar binnen, hierdoor ontstaat er een smallere pasvorm en creëert het een slankmakend effect. Dit is iets bijzonders wat alleen bij Empreinte voorkomt.

Feel-good

Lingerie kan precies het goede doen met je silhouet. Je voelt je zoveel fijne als je een passende bh en slip aan hebt. Met de items van Empreinte voel je je goed. Je draagt iets moois en dat doet wat met je zelfvertrouwen.

Items

Empreinte heeft niet alleen elegante lingerie. Ook sportbh’s en bikini’s heeft Empreinte in het assortiment. Uiteraard zijn ook deze items verkrijgbaar in onze shop.

Be®Nice Lingerie voor jou

Deze prachtige Franse lingerie is natuurlijk verkrijgbaar bij Be®Nice Lingerie voor jou in Heerde. Wij raden dit merk dan ook van harte aan. Lingerie vraagt om persoonlijke aandacht, wij laten je op je gemak voelen en geven je het advies dat jij nodig hebt. Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.