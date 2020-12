Elektrische fiets kopen? 4 voordelen

De elektrische fiets wint de jaren steeds meer populariteit. En dat is niet voor niets natuurlijk. Zo zet een elektrische fiets bijvoorbeeld eerder aan tot beweging en is het beter voor het milieu dan een auto! Wil je meer redenen horen om een elektrische fiets nabij Emmeloord aan te schaffen? Lees dan snel verder! De experts van Minnema Tweewielers zochten verschillende voordelen voor je uit.

Relatief goedkoop

Vergeleken met andere voertuigen zoals een auto of scooter, is een elektrische fiets veel goedkoper. Zowel qua aanschafprijs als in onderhoud. Voor een enigszins fatsoenlijke auto betaal je al snel een paar duizend euro. Een fiets kost dat bij lange na niet. En dan hebben we het nog niet eens over de wegenbelasting, verzekering, benzine, jaarlijkse keuringen en noem maar op. Met een elektrische fiets heb je aan slechts een stopcontact en wat stroom meer dan genoeg! Kijk bijvoorbeeld eens naar een e-bike van Riese en Muller.

Snel van A naar B

Veel mensen vinden een normale fiets geen optie wanneer ze de deur uitgaan. Meestal omdat de plek van bestemming te ver is en fietsen daardoor te veel moeite kost. Met een elektrische fiets heb je dit probleem niet! Dankzij de motor rijd je veel sneller zonder al te veel inspanning. Daarnaast is het vinden van een parkeerplek ook verleden tijd. Een fiets zet je eenvoudig overal neer.

Beter voor het milieu

Met een elektrische fiets draag je ook direct een steentje bij aan het milieu. Het kost bijvoorbeeld minder materiaal om een fiets te maken dan een auto. Daarnaast laat je het gebruik van fossiele brandstof achterwege. Met een elektrische fiets ben je dus lekker duurzaam bezig!

Gezond voor het lichaam

Tenslotte is fietsen ook gewoon heel goed voor ons. Je bent even lekker in beweging en haalt direct een frisse neus. Ben je al overstag?