Als jij een winkel hebt en je moet veel producten van een prijs voorzien, dan is een prijstang kopen een goed idee. In een recordtijd plak je dan etiketten op jouw artikelen, waarop je verschillende informatie kunt laten zien. Uiteraard is de prijs dan een optie, maar je kunt ook van/voor etiketten plakken, een serienummer toevoegen of een datum. Er zijn zelfs prijstangen die je volledig op maat kunt laten maken, zodat ze exact de informatie printen die jij nodig hebt. De onderstaande informatie vertelt je over de keuzes die je hebt als je een prijstang gaat kopen en hoe je deze gebruikt voor het vinden van de ideale stickertang voor jou.

Een prijstang kopen met 1, 2 of 3 regels?

Een van de eerste keuzes die je maakt is het aantal regels. En dan heb je de keuze uit één, twee of drie regels. Eén regel is prima als je alleen de prijs wilt afdrukken, maar misschien wil je ook een datum toevoegen of een van/voor prijs. Dan kun je een prijstang kopen met twee regels. En wil je daar ook een artikel- of serienummer bij plaatsen, dan zijn drie regels gewenst. Vraag je dus af wat je op je etiketten wilt kunnen drukken voordat je je keuze maakt.

Hoeveel karakters heb je nodig?

De volgende stap als je een prijstang kopen gaat is de keuze van het aantal karakters per regel. En dan zijn er allerlei combinaties mogelijk. Denk dan bijvoorbeeld aan 5 tot 10 karakters als je één regel gekozen hebt, 8+6 of 11+11 karakters bij twee regels en maximaal 11+11+11 karakters voor drie regels. Er is van alles mogelijk, inclusief maatwerk, dus dit is een keuze om even goed bij stil te staan.

Welke karakters heb je nodig?

Er zijn prijstangen waarbij je ook bandjes met letters toe kunt laten voegen. Je kunt dan één regel uit letters laten bestaan of letters op een bepaalde positie in de regels. Ook hier is maatwerk een optie, dus als je er niet uitkomt, vraag dan om hulp bij de winkel waar je je prijstang kopen wilt. Zij kunnen je exact vertellen wat je opties zijn per soort en merk.

Het etiket zelf

Heb je al nagedacht over het soort en de grootte van het etiket dat je wilt plaatsen? Zo zijn er etiketten die recht zijn afgesneden of etiketten met een golfrand. Ook de afmetingen van het etiket verschillen en dan geldt uiteraard hoe groter de karakters of hoe talrijker de karakters, hoe groter het etiket.

Andere opties

Naast de bovengenoemde keuzes, zijn er nog allerlei andere zaken om over na te denken. Welk merk prijstang wil je kopen? Misschien wil je een woordband laten maken met een gepersonaliseerde boodschap of wil je een prijstang kopen die kan optellen of dubbeltellen. Bij twijfel is het altijd het beste om hulp aan Shopdepot te vragen. Zo kun je samen met een medewerker de perfecte prijstang kopen voor jouw winkel.