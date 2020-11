Een onvergetelijke F1 experience in je eigen woonkamer met een F1 simulator

Het is voor velen een onbereikbare droom. Een ervaring die maar voor weinig mensen is weggelegd. We hebben het uiteraard over het rijden in een Formule 1 auto. Echter is er wel iets wat die ervaring levensecht kan nabootsen, namelijk met behulp van een F1 simulator. Race als een heus F1 coureur door de verschillende circuits. Denk hierbij aan het stratencircuit van Monaco of het legendarische Monza. Een F1 simulator is te huren of te koop in verschillende uitvoeringen. Je kan de uitvoering en ervaring dus zo compleet maken als jij zelf wilt, aangepast aan jouw budget.

Verschillende uitvoeringen playseats

Zo kan je er voor kiezen om een F1 playseat te huren met een enkel tv scherm, triple screen of zelfs met Virtual Reality. Door een triple screen zie je niet alleen wat er voor je gebeurt, maar ook links en rechts van je. Dit zorgt voor een nog realistischere ervaring. Daarnaast kan je ook kiezen voor een playseat waarbij je in exact dezelfde houding zit als in een echte F1 auto. Ook zit er in deze speciale playseat het brullende geluid van een Formule 1 auto. Een playseat kan dus een echte publiekstrekker zijn wanneer u een stand heeft op een beurs, maar ook op een bedrijfsfeestje of een ander evenement.

Extra opties voor de ultieme ervaring

Bij het huren van een playseat is het ook mogelijk om een competitie te starten en tegen één van je vrienden of je collega’s te spelen. Bij Urban Events kan de score worden bijgehouden met het bekende TopGear scorebord. De tijden worden op dit scorebord bijgehouden met magneetstrips. Tenslotte is er ook een optie beschikbaar om de race simulator nog verder aan te kleden met een zwart/wit geblokte racemat en/of finishvlaggen. De spelbegeleider zal ervoor zorgen dat de dag goed verloopt en hij of zij zal ook de scores bijhouden. De gehele dag wordt van A tot Z verzorgd. Het transport, de op- en afbouw en installatie op de locatie wordt allemaal geregeld door de spelbegeleiders. Mocht je jezelf dus een keer als een echte Formule 1 coureur willen wanen en wil je de beste rondetijden neerzetten op jouw favoriete circuit? Ervaar dan eens het echte race gevoel met een F1 simulator.