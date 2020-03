Een natuurvriend zijn doe je zo

Wil jij graag wat doen voor je natuur? Maar weet je niet waar je moet beginnen? Wij helpen je graag op weg! Het is makkelijker dan het lijkt. Ga bijvoorbeeld eens langs Bikesland en zoek een mooie fiets uit zodat je niet elke dag in de auto stapt. De moeilijkste stap is besluiten dat je iets wilt veranderen, en die heb je al gemaakt! Hieronder geven we je graag wat meer tips in hoe jij een betere vriend voor de natuur kan zijn.

Eet minder vlees

Het klinkt misschien gek als je het voor de eerste keer hoort, maar minder vlees eten kan een gigantisch verschil maken voor de aarde. De veehouderij zorgt voor een groot deel van de CO2 uitstoot veroorzaakt door mensen en zorgt voor zelfs nog meer broeikasgassen. Daarnaast verbruikt de veehouderij ook nog veel water. Kies daarom voor wat meer groenten op je bord en laat dat biefstukje bij de slager liggen. Of probeer eens de vegetarische slager!

Gebruik canvas tassen

Je ziet ze overal: hippe canvas tasjes. Voor iedereen is er wel een met een leuke print. MAar dat is niet de enige reden waarom ze zo populair zijn. We zijn ons steeds meer bewust van hoeveel plastic tasjes we eenmalig gebruiken. Ontzettend zonde natuurlijk! Een canvas tasje kost weinig, is stevig en gaat heel lang mee. In een mooi groot exemplaar kun je zelfs meer boodschappen kwijt dan je doorsnee plastic tasje. De perfecte oplossing dus!

Koop energiezuinige lampen

Het zou natuurlijk verspilling en niet erg natuurvriendelijk zijn om nu al je lampen die nog werken weg te gooien en ze te vervangen voor een meer energiezuinige versie. Maar onthoud deze tip voor de volgende keer dat je een kapotte lamp tegenkomt.

Kies voor herbruikbare schoonmaakdoekjes

Ga jij ook weer beginnen met de lenteschoonmaak? Koop dan geen allesreinigerdoekjes, maar gebruik schoonmaakdoekjes die je in de was kan doen en langer kan gebruiken. Je kan zelfs wat oude vodden gebruiken om schoon te maken. Bespaar de natuur, én bespaar geld! Heb jij nog verrassende tips? Deel ze om een nog grotere impact te maken.