Een kort maar comfortabel matras

Soms heb je gewoon geen lang bed nodig, waarom zou je een matras kopen van 2 meter lang als je zelf maar 1.70 bent. Ook voor minder lange mensen heeft Perfecthomeshop.eu het goede matras. Een matras 90×190 heeft wel de breedte van een regulier matras maar is in de lengte wat korter. Natuurlijk zijn wel alle eigenschappen meegenomen die de langere exemplaren ook hebben. Voor kinderen is dit het ideale matras waarin ze kunnen groeien.

Klein of groot hebben dezelfde kwaliteiten nodig

Ook kinderen hebben een matras nodig die ze voldoende ondersteuning geeft. De hele dag zijn ze intensief bezig met sporten, spelen en leren op school. Wanneer de kinderen naar bed gaan moet het lichaam goed worden ondersteund, met de keuze van verschillende soorten kernen kun je de kinderen deze ondersteuning bieden. Maar het belangrijkste blijft dat ze lekker comfortabel liggen, snel in slaap vallen en in de ochtend fit wakker worden om er weer een dag tegenaan te kunnen gaan. Het matras 90×190 heeft dit allemaal te bieden.

Hoe belangrijk is de temperatuur?

De temperatuur van het matras is een van de belangrijke punten, heb je een matras die ventilatiemogelijkheid heeft dan zal je als je wakker wordt het erg warm hebben. Ieder matras 90×190 van Perfecthomeshop.eu heeft de eigenschap dat deze in de zomer koel is om zweten tegen te gaan. Aan de hygiëne is verder ook gedacht, de hoes kun je eraf ritsen en lekker wassen in de wasmachine. Een vuil en onhygiënisch matras zal dus niet voorkomen.