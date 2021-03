Een heerlijke jas voor elke dag

Echt Italiaans vakmanschap. Dat zie je in de kleding van Herno. Al vanaf de ontwikkeling van hun eerste jas staat Herno voor kwaliteit. Oprichter Giuseppe Marenzi werd geïnspireerd door zijn leefomgeving en besloot innovatieve jassen te gaan ontwikkelen. Het moesten jassen worden die tegen extreme weersomstandigheden bestand zijn. Decennia later is dat nog steeds waar het merk Herno voor staat. Niet voor niets is dit een van de meest innovatieve kledingmerken ter wereld. Ben jij op zoek naar de beste jas die ooit gedragen hebt? Dan ben je hier zeker aan het juiste adres.

Functionaliteit boven design

Waar veel kledingmerken kleding maken die er vooral leuk uitziet, maakt Herno vooral kleding die functioneel is. Je hebt immers weinig aan een jas met een prachtig design, waar je vervolgens doorweekt in wordt als je door de regen loopt. Daar hoef je je als je een Herno jas heren koopt nooit druk over te maken. Jarenlang hebben de beste vakmensen zich beziggehouden met het creëren van de perfecte jassen. Een jas moet warm zijn, het moet je droog houden én tegen een flinke storm kunnen. Tegelijkertijd wil je dat de jas licht is en ademt, zodat je je niet verstikt voelt. Dat alles heeft Herno in hun jassen weten te vangen.

De concurrentie een stap voor

Hoewel Herno al de beste jassen op de markt produceert, blijven zij innoveren. Zo blijven ze de concurrentie altijd een stap voor. En daar kun jij van profiteren. Als je een Herno jas heren koopt, ben je verzekerd van een heerlijke jas waar je jarenlang van kunt genieten. Zelfs in een herfststorm kun jij met een gerust hart naar buiten. Jouw Herno jas houdt je altijd lekker warm en droog. Het design is misschien minimalistisch, de kwaliteiten van deze jas zijn dat zeker niet. En zeg nou zelf, wat is belangrijker?!